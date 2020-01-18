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Chuva no ES

Chuvas deixam desabrigados e desalojados no ES

Maior número foi registrado em Vargem Alta, onde 24 pessoas ficaram desabrigadas. Quatro pessoas também ficaram feridas na cidade por conta dos eventos causados pelas fortes chuvas

Publicado em 18 de Janeiro de 2020 às 10:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2020 às 10:42
Chuva em São José de Fruteiras, Vargem Alta Crédito: Internauta
As chuvas que atingiram o Espírito Santo na noite de sexta-feira (17) deixaram 32 pessoas desabrigadas ou desalojadas, segundo a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC).
O maior número de desabrigados foi registrado em Vargem Alta, onde 24 pessoas ficaram desabrigadas. Quatro pessoas também ficaram feridas por conta dos eventos causados pelas fortes chuvas na cidade. Lá, choveu 231,6 milímetros, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

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Quatro pessoas ficaram desalojadas em Ibiraçu e outras duas em Aracruz. Nas duas cidades, no entanto, não foi registrado mais que 50 milímetros de chuva. Vale esclarecer que a diferença entre desabrigados e desalojados é que os desabrigados tiveram que deixar a casa, mas conseguiram encontrar outro lugar para ficar. Já os desalojados precisam de ajuda governamental.
A Defesa Civil Estadual vai atualizar as informações ainda na manhã deste sábado.

MORTES EM ALFREDO CHAVES E ICONHA

O município de Alfredo Chaves foi o que registrou o maior volume de chuvas no Espírito Santo - 249,2 milímetros. Lá foram registradas duas mortes na localidade de Cachoeirinha e alagamentos por toda a cidade.
Em Iconha, um homem foi encontrado morto no quintal de casa. A suspeita é que ele tenha morrido afogado devido aos alagamentos. O comércio também foi bastante atingido no município. Segundo o chefe de Gabinete da Prefeitura de Iconha, Leandro Mezadre, praticamente 100% do comércio da cidade teve prejuízos.

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