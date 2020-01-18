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Interdições

Chuvas no ES: saiba como estão as rodovias federais que cortam o Estado

No Centro de Iconha, o km 375 da BR 101 está interditado devido aos alagamentos. Uma rota alternativa é o Contorno de Iconha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2020 às 10:32

Publicado em 18 de Janeiro de 2020 às 10:32

Foto mostra destruição no Centro de Iconha Crédito: Reprodução/ Twitter PRF ES
Atualização: Na segunda-feira, 20 de janeiro de 2019, a Polícia Rodoviária Federal informou que apenas a ponte do quilômetro 377 está interditada para certos tipos de veículos. O acesso ao perímetro urbano de Iconha, pela ponte localizada na sede, está permitido por medidas de segurança viária, apenas a carros pequenos e, preferencialmente, moradores e equipes que estão atuando no município. Os demais veículos devem utilizar o Contorno de Iconha.
As chuvas que atingiram o Espírito Santo na noite de sexta-feira (17) e na madrugada de sábado (18) provocaram interdições nas rodovias federais que cortam o Estado. A região Sul é a mais afetada. O governador Renato Casagrande (PSB) está na região acompanhando os trabalhos de resgate e de reconstrução.
No Centro de Iconha, o km 375 da BR 101 está interditado devido aos alagamentos. Uma rota alternativa é o Contorno de Iconha. Uma imagem de videomonitoramento da ECO 101, concessionária que administra a rodovia, mostra a destruição no Centro do município.
Também na BR 101, mas no km 434, em Atílio Vivácqua, o trânsito está parcialmente interditado por causa de uma queda de barreira. O trânsito no trecho flui lentamente nos dois sentidos.
Chuva provoca queda de barreiras e fecha BR 101 em Atílio Vivácqua Crédito: Reprodução/ PRF ES
Em Domingos Martins, no km 78 da BR 262, o trânsito está parcialmente interditado em virtude da queda de uma barreira no sentido Vitória. Ainda na 262, mas no km 75, há uma queda de barreira no acostamento da via.

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Alguns pontos de movimento de massa na ES 164 que liga Cachoeiro de Itapemirim a BR 262.

Fotos mostram destruição em Iconha após as chuvas no ES

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