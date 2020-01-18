Chuvas no ES: saiba como estão as rodovias federais que cortam o Estado

Foto mostra destruição no Centro de Iconha Crédito: Reprodução/ Twitter PRF ES

Atualização: Na segunda-feira, 20 de janeiro de 2019, a Polícia Rodoviária Federal informou que apenas a ponte do quilômetro 377 está interditada para certos tipos de veículos. O acesso ao perímetro urbano de Iconha, pela ponte localizada na sede, está permitido por medidas de segurança viária, apenas a carros pequenos e, preferencialmente, moradores e equipes que estão atuando no município. Os demais veículos devem utilizar o Contorno de Iconha.

As chuvas que atingiram o Espírito Santo na noite de sexta-feira (17) e na madrugada de sábado (18) provocaram interdições nas rodovias federais que cortam o Estado. A região Sul é a mais afetada. O governador Renato Casagrande (PSB) está na região acompanhando os trabalhos de resgate e de reconstrução.

Também na BR 101, mas no km 434, em Atílio Vivácqua, o trânsito está parcialmente interditado por causa de uma queda de barreira. O trânsito no trecho flui lentamente nos dois sentidos.

Chuva provoca queda de barreiras e fecha BR 101 em Atílio Vivácqua Crédito: Reprodução/ PRF ES

Em Domingos Martins, no km 78 da BR 262, o trânsito está parcialmente interditado em virtude da queda de uma barreira no sentido Vitória. Ainda na 262, mas no km 75, há uma queda de barreira no acostamento da via.

RODOVIAS FEDERAIS

Alguns pontos de movimento de massa na ES 164 que liga Cachoeiro de Itapemirim a BR 262.