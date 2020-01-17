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Chuva

Chuva provoca deslizamento e pontos de alagamentos no Sul do ES

Pequeno desmoronamento de terra às margens da via que liga Mimoso a Muqui interditou uma das vias

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 19:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 19:56
Rodovia que liga Mimoso do Sul a Muqui Crédito: Internauta
A chuva forte na tarde desta sexta-feira (17) deixou ruas alagadas e provou a queda de barreiras na rodovia que liga Mimoso do Sul a Muqui. Apesar disso, as prefeituras afirmam que não registraram incidentes graves. Em Mimoso, algumas ruas ficaram alagadas.

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A moradora de Mimoso do Sul, Natália Alves ficou assustada com o nível do rio no distrito de São José das Torres. Ela contou que choveu por volta das duas e meia da tarde.
São José das Torres, Mimoso do Sul Crédito: Natália Alves
No centro, ruas também ficaram alagadas durante a chuva. O coordenador da Defesa Civil do município, Franciney Matias, contou que com a chuva, pontos ficaram alagados por conta da drenagem que é antiga e não suportou o volume de água. A Reportagem de A Gazeta entrou em contato com a prefeitura de Mimoso do Sul, questionando a situação do sistema de drenagem do município. Assim que a demanda for respondida, a matéria será atualizada. 
Ruas ficaram alagadas Crédito: Dudu Isleyves
Em Muqui, o rio Muqui encheu bastante. Apesar disso, o prefeito Renato Prucoli disse que não houve alagamentos. O Rio Muqui encheu bastante, mas está dentro da calha. Já parou de chover. O que aumentou foi o fluxo de veículos na cidade depois que a BR 101 ficou interditada, revelou.
Internautas também registraram um pequeno desmoronamento de terra às margens da via que liga Mimoso a Muqui. Há interdição de uma das pistas.

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