Encontrado corpo de um dos desaparecidos em Iconha após chuvas

Encontrado o corpo de um dos desaparecidos em Iconha - Alex Hantequeste Sofiate era morador de Rio Novo do Sul, mas estava em Iconha no dia das fortes chuvas

Segundo pessoas que conheciam Alex, ele morava na comunidade de Mundo Novo, em Rio Novo do Sul, mas era proprietário de um estabelecimento em Bom Destino, onde foi arrastado pela enxurrada. O corpo do rapaz foi encontrado por populares no Rio Iconha, no bairro Ilha do Coco, na noite deste domingo (19). A Polícia Civil foi acionada e fez o recolhimento do corpo.