Encontrado corpo de um dos desaparecidos em Iconha após chuvas

Foi encontrado na noite deste domingo o corpo de um dos desaparecidos após as fortes chuvas e a enchente que atingiu a cidade de Iconha, no Sul do Espírito Santo, na última sexta-feira (17). Alex Hantequeste Sofiate estava na localidade de Bom Destino, uma das mais afetadas no município.
Segundo pessoas que conheciam Alex, ele morava na comunidade de Mundo Novo, em Rio Novo do Sul, mas era proprietário de um estabelecimento em Bom Destino, onde foi arrastado pela enxurrada. O corpo do rapaz foi encontrado por populares no Rio Iconha, no bairro Ilha do Coco, na noite deste domingo (19). A Polícia Civil foi acionada e fez o recolhimento do corpo.
Até o final da manhã desta segunda-feira (20), a reportagem de A Gazeta ainda não havia conseguido informações sobre velório e sepultamento da vítima.
De acordo com a Defesa Civil Estadual, continuam em três o número de mortos em Iconha em decorrência das chuvas da última sexta-feira (17). Outras três pessoas morreram em Alfredo Chaves.