Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • 'É incalculável', diz prefeito de Iconha sobre prejuízos com enxurrada
Chuvas no Sul do ES

'É incalculável', diz prefeito de Iconha sobre prejuízos com enxurrada

Município foi o mais afetado pelas chuvas que atingiram a região Sul no fim de semana. Defesa Civil da cidade conta com ajuda de municípios vizinhos para fazer vistoria em imóveis atingidos pela água

Publicado em 19 de Janeiro de 2020 às 13:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2020 às 13:42
Enchente em Iconha. Água baixou e cidade ficou cheia de lama Crédito: Foto do leitor/Lucas Knupp
É incalculável, diz prefeito de Iconha sobre prejuízos com enxurrada
Dois dias após a  chuva que provocou uma enxurrada em Iconha, Sul do Espírito Santo, o trabalho de limpeza de ruas e imóveis, além da reconstrução, marca o domingo na região. O centro da cidade foi devastado pelas fortes chuvas na noite da última sexta (17) e madrugada do sábado (18). O município continua com muitos locais sem energia, o que impede a comunicação com parentes e amigos moradores de regiões distantes do centro. Segundo o prefeito de Iconha, João Paganini, ainda não há como mensurar prejuízos.
"Ainda não (contamos os prejuízos). É incalculável isso aqui. Iconha acabou. Acabou tudo"
João Paganini - Prefeito de Iconha
Moradores e voluntários continuam limpando a cidade. Já equipes da EDP já estão no município neste domingo (18) para realizar os reparos na rede elétrica. Os prejuízos foram tão grandes, que as autoridades não conseguem estimar um tempo necessário para que a cidade retorne à normalidade, como afirma a coordenadora da Defesa Civil de Iconha, Nelsani Maria Rego.

Veja Também

Saiba onde fazer doações para as vítimas da chuva no Sul do ES

"Não dá para ter uma ideia de quanto tempo isso vai demorar. É difícil você calcular. Se é 10, 15 dias. Não dá pra você calcular. Foi tudo afetado. Tudo o que você pensar", contou.
De acordo com Defesa Civil do município, 78 pessoas estão fora de casa, sendo 23 desabrigados e 55 desalojados. Cinco casas foram destruídas pelas chuvas e dois prédios estão interditados na região Central da cidade. Segundo Nelsani, agentes da Defesa Civil de outros municípios estão juntos na cidade para iniciar um mutirão de vistorias nos imóveis e demais estruturas que também possam ter sido afetadas.
"Hoje, nós vamos sair em uma equipe grande. Estamos com a Defesa Civil de outros municípios, estamos com a engenheira da prefeitura e vamos fazer uma avaliação melhor", destacou.

Veja Também

Após chuvas, 220 pessoas estão desalojadas no Sul do Espírito Santo

Cidades ficam sem energia e sem telefonia após chuvas no Sul do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que aprendi quando parei de consumir açúcar por 6 semanas
Operação da PRF flagra motorista embriagado Linhares
Operação da PRF flagra motorista embriagado em Linhares
Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados