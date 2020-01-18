Cidades ficam sem energia e sem telefonia após chuvas no Sul do ES

Ruas em Alfredos Chaves ficaram completamente alagadas Crédito: Internauta

Além dos mortos e desabrigados , as fortes chuvas que atingiram o Sul do Espírito Santo entre a noite da última sexta-feira (17) e este sábado (18) também deixaram vários moradores sem energia elétrica e sem comunicação. A cidade com maior dificuldade, segundo a Coordenadoria estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) e relatos de moradores, é Vargem Alta

Leitores de A Gazeta contaram que boa parte da cidade, inclusive o Centro, está sem sinal de celular e internet. O relatório da CEPDEC diz que Vargem Alta está sem comunicação e sem energia. De acordo com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Carlos Wagner Borges, várias localidades de Iconha e Alfredo Chaves também estão sem energia elétrica.

Por conta das dificuldades de comunicação, muitas pessoas no Sul do Estado ainda não conseguiram contatar a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros.

Em nota, a EDP informa que foi registrado aumento do número de ocorrências com interrupção no fornecimento de energia. Mais de 80 técnicos trabalharam durante a noite e a madrugada para atender aos consumidores, uma parte do serviço já foi normalizada.

Chuva causa inundações no Sul do ES

Neste sábado (18), o atendimento segue em todas as regiões impactadas. Mais de 200 colaboradores seguem em campo para normalizar os serviços. Vale ressaltar que parte do trabalho em campo é realizado em conjunto com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e demais órgãos municipais. O tempo para normalização das operações varia de acordo com a extensão dos danos causados ao sistema elétrico.