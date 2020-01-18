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Estragos

Cidades ficam sem energia e sem telefonia após chuvas no Sul do ES

Comunicação em algumas regiões do Espírito Santo está prejudicada. Por conta das dificuldades de comunicação, muitas pessoas ainda não conseguiram contactar a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2020 às 20:11

Publicado em 18 de Janeiro de 2020 às 20:11

Ruas em Alfredos Chaves ficaram completamente alagadas Crédito: Internauta
Além dos mortos e desabrigados, as fortes chuvas que atingiram o Sul do Espírito Santo entre a noite da última sexta-feira (17) e este sábado (18) também deixaram vários moradores sem energia elétrica e sem comunicação. A cidade com maior dificuldade, segundo a Coordenadoria estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) e relatos de moradores, é Vargem Alta.
Leitores de A Gazeta contaram que boa parte da cidade, inclusive o Centro, está sem sinal de celular e internet. O relatório da CEPDEC diz que Vargem Alta está sem comunicação e sem energia. De acordo com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Carlos Wagner Borges, várias localidades de Iconha e Alfredo Chaves também estão sem energia elétrica.

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Por conta das dificuldades de comunicação, muitas pessoas no Sul do Estado ainda não conseguiram contatar a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros.
Em nota, a EDP informa que foi registrado aumento do número de ocorrências com interrupção no fornecimento de energia. Mais de 80 técnicos trabalharam durante a noite e a madrugada para atender aos consumidores, uma parte do serviço já foi normalizada. 

Chuva causa inundações no Sul do ES

Neste sábado (18), o atendimento segue em todas as regiões impactadas. Mais de 200 colaboradores seguem em campo para normalizar os serviços. Vale ressaltar que parte do trabalho em campo é realizado em conjunto com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e demais órgãos municipais. O tempo para normalização das operações varia de acordo com a extensão dos danos causados ao sistema elétrico.
O número de mortes no Espírito Santo após a forte chuva que atingiu o Sul do Estado subiu para seis na tarde deste sábado, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Uma terceira pessoa foi encontrada morta em Iconha  outros dois já tinham sido identificados pela manhã. Além das mortes no município, outras três pessoas também foram encontradas sem vida em Alfredo Chaves.

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