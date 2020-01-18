Cidades ficam sem energia e sem telefonia após chuvas no Sul do ES

Além dos mortos e desabrigados, as fortes chuvas que atingiram o Sul do Espírito Santo entre a noite da última sexta-feira (17) e este sábado (18) também deixaram vários moradores sem energia elétrica e sem comunicação. A cidade com maior dificuldade, segundo a Coordenadoria estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) e relatos de moradores, é Vargem Alta.
Leitores de A Gazeta contaram que boa parte da cidade, inclusive o Centro, está sem sinal de celular e internet. O relatório da CEPDEC diz que Vargem Alta está sem comunicação e sem energia. De acordo com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Carlos Wagner Borges, várias localidades de Iconha e Alfredo Chaves também estão sem energia elétrica.
Por conta das dificuldades de comunicação, muitas pessoas no Sul do Estado ainda não conseguiram contatar a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros.
Em nota, a EDP informa que foi registrado aumento do número de ocorrências com interrupção no fornecimento de energia. Mais de 80 técnicos trabalharam durante a noite e a madrugada para atender aos consumidores, uma parte do serviço já foi normalizada.
Chuva causa inundações no Sul do ES
Neste sábado (18), o atendimento segue em todas as regiões impactadas. Mais de 200 colaboradores seguem em campo para normalizar os serviços. Vale ressaltar que parte do trabalho em campo é realizado em conjunto com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e demais órgãos municipais. O tempo para normalização das operações varia de acordo com a extensão dos danos causados ao sistema elétrico.
O número de mortes no Espírito Santo após a forte chuva que atingiu o Sul do Estado subiu para seis na tarde deste sábado, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Uma terceira pessoa foi encontrada morta em Iconha outros dois já tinham sido identificados pela manhã. Além das mortes no município, outras três pessoas também foram encontradas sem vida em Alfredo Chaves.