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Solidariedade

Saiba onde fazer doações para as vítimas da chuva no Sul do ES

População pode doar alimentos não-perecíveis, água mineral, roupas, entre outros donativos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2020 às 15:41

Publicado em 18 de Janeiro de 2020 às 15:41

Cafe de La Musique Guarapari vai doar alimentos arrecadados pelo ingresso solidário Crédito: Divulgação/ Café de La Musique
As chuvas que atingiram o Sul do Estado na noite de sexta-feira (17) deixaram um rastro de muita sujeira e destruição, além de muitas pessoas sem casa. A população das cidades afetadas vai precisar de doações de água mineral, roupas, alimentos não-perecíveis, entre outros donativos.
Polícia Militar do Espírito Santo montou pontos de arrecadação. Os interessados devem procurar a Sede do 4º BPM no Ibes e as companhias da Prainha, Parque das Gaivotas e Cobilândia. Também é possível procurar as sedes de Piúma, Mantenópolis, Guarapari, Domingos Martins e Anchieta.

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A Unimed Sul Capixaba está se mobilizando para apoiar a população de Iconha no enfrentamento das consequências das fortes chuvas que atingiram o município. A cooperativa montou um ponto para recebimento de doação no térreo da sua sede administrativa, em Cachoeiro de Itapemirim. Além disso, será disponibilizada uma ambulância para contribuir com o socorro às vítimas.
No térreo da Assembleia Legislativa, foi montada uma central para recebimento de doações. O atendimento ocorre neste sábado e domingo, das 9h às 18h, e na segunda, das 7h às 19h.
Para ajudar, o Cafe de La Musique de Guarapari vai doar parte das 10 toneladas arrecadadas com o ingresso solidário.

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Também é possível doar na Associação dos Caminhoneiros do Sul do Espírito Santo (Ascamares).
A Prefeitura de Guarapari se colocou à disposição para auxiliar no que for possível no atendimento às vítimas. Caminhões e funcionários foram destinados aos municípios de Alfredo Chaves e Iconha, para ajudar nos trabalhos de limpeza e recuperação.

O QUE OS MUNICÍPIOS PRECISAM?

  • Alfredo Chaves: colchões, alimentos não perecíveis, material de limpeza e água mineral
  • Anchieta: material de limpeza, colchões, roupa de cama e utensílios domésticos
  • Iconha: água mineral, cesta básica, marmitex (quem se interessar em doar pode ligar para o 28 98807-2223), frauda descartável, produtos de higiene pessoal e material de limpeza
  • Vargem Alta: alimentos não perecíveis, água mineral, roupas de cama, colchão, material de limpeza e produtos de higiene pessoal

ONDE FAZER DOAÇÕES PARA OS MUNICÍPIOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS?

Cafe de La Musique
  • A casa vai doar parte das 10 toneladas arrecadadas em Guarapari, referentes ao ingresso solidário. 
Polícia Militar
  • O que doar: Roupas, alimentos não perecíveis e água mineral.
  • Onde doar: Sede do 4º BPM - Ibes; 1ª Companhia - Prainha; 2ª Companhia - Parque das Gaivotas e 3ª Companhia - Cobilândia, Polícia Militar de Piúma, Anchieta, Guarapari, Mantenópolis e Domingos Martins .
Unimed Sul
  • O que doar:  Água mineral, material de limpeza, alimentos não-perecíveis, roupas, colchões e cobertores. 
  • Onde doar: A cooperativa montou um ponto para recebimento de doação no térreo da sua sede administrativa, na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim.
  • Informações: (28) 2101-6290
Assembleia Legislativa do Estado
  • O que doar: Produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, água mineral, roupas, alimentos e roupas de cama. 
  • Onde doar: no andar térreo da Assembleia Legislativa, em Vitória, no sábado e domingo das 9 às 18 horas e na segunda das 7 às 19 horas. 
Prefeitura de Vitória
  • O que doar: Principalmente água, colchão e alimentos não perecíveis. 
  • Onde doar: Foi montado um ponto de coleta dentro da Prefeitura de Vitória, das 8 horas às 20 horas.
Sesi, Senai e Findes
  • O que doar: Alimentos não-perecíveis, água potável, roupas, calçados, material de higiene e limpeza, material escolar.
  • Onde doar: Unidades do Sesi, do Senai e da Findes de todo o Estado, em 20/01 (segunda-feira), das 8h às 17 horas
Supermercados Carone
  • O que doar: alimentos não perecíveis, água mineral e roupas
  • Onde doar: unidades do Carone
Outros pontos de coleta
  • ASCAMES - Associação dos Caminhoneiros do Sul do Espírito Santo (quem vai de Cachoeiro de Itapemirim para Iconha, passar pelo contorno de Iconha e retornar até a ASCAMES);
  • PRF: Superintendência Regional da PRF, em Bento Ferreira, e Postos da PRF
  • Shopping Vitória
  • Estética Billiany Rocon, Rua Pio 12, 19, Ed. Ivana Rocon, Campo Grande, Cariacica
  • Igreja Presbiteriana em Iconha
  • Igreja Presbiteriana em Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim
  • Incaper - todas as unidades do Instituto 
  • Primeira Igreja Presbiteriana da Barra, em Marataízes
  • Núcleo Espírita Irmão Maurício, Av. Maruípe, 1.735, Tabuazeiro, Vitória
  • Sociedade de Estudos Espíritas Chico Xavier, Av. João da Silva Lopes, 42, Laranjeiras Velha, Serra
  • OAB-ES: Rua Alberto de Oliveira Santos, 59, Ed. Ricamar, 3º andar, Centro, Vitória.
  • Grande Loja Maçônica, localizada na Avenida Joubert de Barros, 358, Bento Ferreira, em Vitória. 
  • Instituto Jones dos Santos Neves, Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2.524, Jesus de Nazareth, Vitória (em frente ao Ibama). O atendimento ocorre das 7 às 19 horas. 
  • Câmara Municipal de Vitória
  • CRCES - Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, em Bento Ferreira, Vitória.
  • Ginásio de esportes de Alfredo Chaves
  • Vargem Alta: EEEFM Presidente LUEBKE
  • Rio Novo do Sul: Cras - Centro de Referência de Assistência Social 

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