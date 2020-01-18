Saiba onde fazer doações para as vítimas da chuva no Sul do ES

As chuvas que atingiram o Sul do Estado na noite de sexta-feira (17) deixaram um rastro de muita sujeira e destruição, além de muitas pessoas sem casa. A população das cidades afetadas vai precisar de doações de água mineral, roupas, alimentos não-perecíveis, entre outros donativos.
A Polícia Militar do Espírito Santo montou pontos de arrecadação. Os interessados devem procurar a Sede do 4º BPM no Ibes e as companhias da Prainha, Parque das Gaivotas e Cobilândia. Também é possível procurar as sedes de Piúma, Mantenópolis, Guarapari, Domingos Martins e Anchieta.
A Unimed Sul Capixaba está se mobilizando para apoiar a população de Iconha no enfrentamento das consequências das fortes chuvas que atingiram o município. A cooperativa montou um ponto para recebimento de doação no térreo da sua sede administrativa, em Cachoeiro de Itapemirim. Além disso, será disponibilizada uma ambulância para contribuir com o socorro às vítimas.
No térreo da Assembleia Legislativa, foi montada uma central para recebimento de doações. O atendimento ocorre neste sábado e domingo, das 9h às 18h, e na segunda, das 7h às 19h.
Para ajudar, o Cafe de La Musique de Guarapari vai doar parte das 10 toneladas arrecadadas com o ingresso solidário.
Também é possível doar na Associação dos Caminhoneiros do Sul do Espírito Santo (Ascamares).
A Prefeitura de Guarapari se colocou à disposição para auxiliar no que for possível no atendimento às vítimas. Caminhões e funcionários foram destinados aos municípios de Alfredo Chaves e Iconha, para ajudar nos trabalhos de limpeza e recuperação.
O QUE OS MUNICÍPIOS PRECISAM?
- Alfredo Chaves: colchões, alimentos não perecíveis, material de limpeza e água mineral
- Anchieta: material de limpeza, colchões, roupa de cama e utensílios domésticos
- Iconha: água mineral, cesta básica, marmitex (quem se interessar em doar pode ligar para o 28 98807-2223), frauda descartável, produtos de higiene pessoal e material de limpeza
- Vargem Alta: alimentos não perecíveis, água mineral, roupas de cama, colchão, material de limpeza e produtos de higiene pessoal
ONDE FAZER DOAÇÕES PARA OS MUNICÍPIOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS?
Cafe de La Musique
- A casa vai doar parte das 10 toneladas arrecadadas em Guarapari, referentes ao ingresso solidário.
Polícia Militar
- O que doar: Roupas, alimentos não perecíveis e água mineral.
- Onde doar: Sede do 4º BPM - Ibes; 1ª Companhia - Prainha; 2ª Companhia - Parque das Gaivotas e 3ª Companhia - Cobilândia, Polícia Militar de Piúma, Anchieta, Guarapari, Mantenópolis e Domingos Martins .
Unimed Sul
- O que doar: Água mineral, material de limpeza, alimentos não-perecíveis, roupas, colchões e cobertores.
- Onde doar: A cooperativa montou um ponto para recebimento de doação no térreo da sua sede administrativa, na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim.
- Informações: (28) 2101-6290
Assembleia Legislativa do Estado
- O que doar: Produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, água mineral, roupas, alimentos e roupas de cama.
- Onde doar: no andar térreo da Assembleia Legislativa, em Vitória, no sábado e domingo das 9 às 18 horas e na segunda das 7 às 19 horas.
Prefeitura de Vitória
- O que doar: Principalmente água, colchão e alimentos não perecíveis.
- Onde doar: Foi montado um ponto de coleta dentro da Prefeitura de Vitória, das 8 horas às 20 horas.
Sesi, Senai e Findes
- O que doar: Alimentos não-perecíveis, água potável, roupas, calçados, material de higiene e limpeza, material escolar.
- Onde doar: Unidades do Sesi, do Senai e da Findes de todo o Estado, em 20/01 (segunda-feira), das 8h às 17 horas
Supermercados Carone
- O que doar: alimentos não perecíveis, água mineral e roupas
- Onde doar: unidades do Carone
Outros pontos de coleta
- ASCAMES - Associação dos Caminhoneiros do Sul do Espírito Santo (quem vai de Cachoeiro de Itapemirim para Iconha, passar pelo contorno de Iconha e retornar até a ASCAMES);
- PRF: Superintendência Regional da PRF, em Bento Ferreira, e Postos da PRF
- Shopping Vitória
- Estética Billiany Rocon, Rua Pio 12, 19, Ed. Ivana Rocon, Campo Grande, Cariacica
- Igreja Presbiteriana em Iconha
- Igreja Presbiteriana em Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim
- Incaper - todas as unidades do Instituto
- Primeira Igreja Presbiteriana da Barra, em Marataízes
- Núcleo Espírita Irmão Maurício, Av. Maruípe, 1.735, Tabuazeiro, Vitória
- Sociedade de Estudos Espíritas Chico Xavier, Av. João da Silva Lopes, 42, Laranjeiras Velha, Serra
- OAB-ES: Rua Alberto de Oliveira Santos, 59, Ed. Ricamar, 3º andar, Centro, Vitória.
- Grande Loja Maçônica, localizada na Avenida Joubert de Barros, 358, Bento Ferreira, em Vitória.
- Instituto Jones dos Santos Neves, Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2.524, Jesus de Nazareth, Vitória (em frente ao Ibama). O atendimento ocorre das 7 às 19 horas.
- Câmara Municipal de Vitória
- CRCES - Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, em Bento Ferreira, Vitória.
- Ginásio de esportes de Alfredo Chaves
- Vargem Alta: EEEFM Presidente LUEBKE
- Rio Novo do Sul: Cras - Centro de Referência de Assistência Social