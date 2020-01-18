Saiba onde fazer doações para as vítimas da chuva no Sul do ES

Cafe de La Musique Guarapari vai doar alimentos arrecadados pelo ingresso solidário Crédito: Divulgação/ Café de La Musique

As chuvas que atingiram o Sul do Estado na noite de sexta-feira (17) deixaram um rastro de muita sujeira e destruição, além de muitas pessoas sem casa. A população das cidades afetadas vai precisar de doações de água mineral, roupas, alimentos não-perecíveis, entre outros donativos.

Polícia Militar do Espírito Santo montou pontos de arrecadação. Os interessados devem procurar a Sede do 4º BPM no Ibes e as companhias da Prainha, Parque das Gaivotas e Cobilândia. Também é possível procurar as sedes de Piúma, Mantenópolis, Guarapari, Domingos Martins e Anchieta.

A Unimed Sul Capixaba está se mobilizando para apoiar a população de Iconha no enfrentamento das consequências das fortes chuvas que atingiram o município. A cooperativa montou um ponto para recebimento de doação no térreo da sua sede administrativa, em Cachoeiro de Itapemirim. Além disso, será disponibilizada uma ambulância para contribuir com o socorro às vítimas.

No térreo da Assembleia Legislativa, foi montada uma central para recebimento de doações. O atendimento ocorre neste sábado e domingo, das 9h às 18h, e na segunda, das 7h às 19h.

Para ajudar, o Cafe de La Musique de Guarapari vai doar parte das 10 toneladas arrecadadas com o ingresso solidário.

Também é possível doar na Associação dos Caminhoneiros do Sul do Espírito Santo (Ascamares).

A Prefeitura de Guarapari se colocou à disposição para auxiliar no que for possível no atendimento às vítimas. Caminhões e funcionários foram destinados aos municípios de Alfredo Chaves e Iconha, para ajudar nos trabalhos de limpeza e recuperação.

O QUE OS MUNICÍPIOS PRECISAM?

Alfredo Chaves: colchões, alimentos não perecíveis, material de limpeza e água mineral

colchões, alimentos não perecíveis, material de limpeza e água mineral Anchieta : material de limpeza, colchões, roupa de cama e utensílios domésticos

: material de limpeza, colchões, roupa de cama e utensílios domésticos Iconha: água mineral, cesta básica, marmitex (quem se interessar em doar pode ligar para o 28 98807-2223), frauda descartável, produtos de higiene pessoal e material de limpeza

água mineral, cesta básica, marmitex (quem se interessar em doar pode ligar para o 28 98807-2223), frauda descartável, produtos de higiene pessoal e material de limpeza Vargem Alta: alimentos não perecíveis, água mineral, roupas de cama, colchão, material de limpeza e produtos de higiene pessoal

ONDE FAZER DOAÇÕES PARA OS MUNICÍPIOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS?

Cafe de La Musique

A casa vai doar parte das 10 toneladas arrecadadas em Guarapari, referentes ao ingresso solidário.



Polícia Militar

O que doar: Roupas, alimentos não perecíveis e água mineral.

Onde doar: Sede do 4º BPM - Ibes; 1ª Companhia - Prainha; 2ª Companhia - Parque das Gaivotas e 3ª Companhia - Cobilândia, Polícia Militar de Piúma, Anchieta, Guarapari, Mantenópolis e Domingos Martins .

Unimed Sul

O que doar : Água mineral, material de limpeza, alimentos não-perecíveis, roupas, colchões e cobertores.

Onde doar: A cooperativa montou um ponto para recebimento de doação no térreo da sua sede administrativa, na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim.

Informações: (28) 2101-6290

Assembleia Legislativa do Estado

O que doar: Produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, água mineral, roupas, alimentos e roupas de cama.

Onde doar: no andar térreo da Assembleia Legislativa, em Vitória, no sábado e domingo das 9 às 18 horas e na segunda das 7 às 19 horas.

Prefeitura de Vitória

O que doar: Principalmente água, colchão e alimentos não perecíveis.

Onde doar: Foi montado um ponto de coleta dentro da Prefeitura de Vitória, das 8 horas às 20 horas.

Sesi, Senai e Findes

O que doar: Alimentos não-perecíveis, água potável, roupas, calçados, material de higiene e limpeza, material escolar.

Onde doar: Unidades do Sesi, do Senai e da Findes de todo o Estado, em 20/01 (segunda-feira), das 8h às 17 horas

Supermercados Carone

O que doar: alimentos não perecíveis, água mineral e roupas

Onde doar: unidades do Carone

Outros pontos de coleta

ASCAMES - Associação dos Caminhoneiros do Sul do Espírito Santo (quem vai de Cachoeiro de Itapemirim para Iconha, passar pelo contorno de Iconha e retornar até a ASCAMES);

PRF: Superintendência Regional da PRF, em Bento Ferreira, e Postos da PRF

Shopping Vitória

Estética Billiany Rocon, Rua Pio 12, 19, Ed. Ivana Rocon, Campo Grande, Cariacica

Igreja Presbiteriana em Iconha

Igreja Presbiteriana em Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim

Incaper - todas as unidades do Instituto

Primeira Igreja Presbiteriana da Barra, em Marataízes

Núcleo Espírita Irmão Maurício, Av. Maruípe, 1.735, Tabuazeiro, Vitória

Sociedade de Estudos Espíritas Chico Xavier, Av. João da Silva Lopes, 42, Laranjeiras Velha, Serra

OAB-ES: Rua Alberto de Oliveira Santos, 59, Ed. Ricamar, 3º andar, Centro, Vitória.

Grande Loja Maçônica, localizada na Avenida Joubert de Barros, 358, Bento Ferreira, em Vitória.

Instituto Jones dos Santos Neves, Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2.524, Jesus de Nazareth, Vitória (em frente ao Ibama). O atendimento ocorre das 7 às 19 horas.