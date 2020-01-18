Em duas horas, choveu mais que o esperado para o mês inteiro em Alfredo Chaves

O município de Alfredo Chaves foi o que registrou a maior quantidade de chuvas nas últimas 24 horas. Segundo o boletim enviado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), choveu 249,2 milímetros. Três pessoas morreram na cidade.
De acordo com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges, o volume é maior do que era esperado para todo o mês de janeiro. Choveu muito e em muito pouco tempo. Em cerca de duas horas choveu mais do que era esperado para todo o mês de janeiro, disse o tenente-coronel.
ENXURRADA ATINGIU ICONHA
Segundo explicou o tenente-coronel Carlos Wagner, o nível da água da água em Iconha subiu muito rápido. O que explica essa velocidade é uma enxurrada. Choveu muito na cabeceira do Rio Iconha, que nasce em Vargem Alta e a água veio varrendo tudo. O tenente-coronel explicou que é como uma "cabeça-d'água". Ele até citou vídeos que mostram o aumento repentino de água numa cachoeira para ilustrar o que aconteceu. A enxurrada atingiu o município por volta de 21h de sexta-feira (17). A chuva também atingiu o município, mas como não há um pluviômetro no local, não é possível dizer qual foi a quantidade de água que afetou o município.
No município, duas pessoas morreram. Um homem foi encontrado morto no quintal de casa. A suspeita é que ele tenha morrido afogado devido aos alagamentos. Outra pessoa também morreu ao ser levada pela enxurrada. O comércio também foi bastante atingido no município. Segundo o chefe de Gabinete da Prefeitura de Iconha, Leandro Mezadre, praticamente 100% do comércio da cidade teve prejuízos.
TREZE CIDADES EM SITUAÇÃO DE ALERTA
Treze cidades do Espírito Santo estão em situação de alerta de desabamentos e alagamentos por conta das chuvas que caíram desde a noite de sexta-feira (17). Os avisos foram emitidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) por causa dos riscos de alagamento e deslizamento. São 17 alertas - sendo que 4 cidades têm dois alertas vigentes.
Veja os municípios: