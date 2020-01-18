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Alagamentos

Rio transborda e centro de Vargem Alta é inundado após chuva

Cidades do Sul do Espírito Santo foram afetadas por temporal. Ao todo, seis pessoas morreram

Publicado em 18 de Janeiro de 2020 às 19:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2020 às 19:03
Chuva provocou alagamentos em Vargem Alta Crédito: Foto leitor
O centro da cidade de Vargem Alta, no sul do Espírito Santo, ficou completamente debaixo d'água por causa da chuva na noite da última sexta-feira (17). Ao todo, 31 comunidades tiveram prejuízos.
Jaciguá foi o distrito mais afetado pelo temporal no município. O rio que corta a localidade transbordou e inundou casas. Das duas pontes, uma foi arrancada pela força da correnteza, a outra está danificada. Muita gente perdeu móveis, eletrodomésticos, quase tudo ou tudo dentro de casa.

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Em alguns locais o nível da água ainda não baixou e por isso, as pessoas não conseguiram voltar para casa ainda.
Choveu em Vargem Alta 231 milímetros. Foi o segundo município capixaba em que mais choveu nas últimas 24 horas.
Alguns pontos estão sem água e energia.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Em Cachoeiro de Itapemirim, o distrito de São Vicente foi o mais afetado. Casas ficaram praticamente submersas.
Segundo a EDP, em razão dos fortes temporais que atingiram o Espírito Santo, principalmente na região Sul do Estado na noite de sexta-feira, dia 17, foi registrado aumento do número de ocorrências com interrupção no fornecimento de energia. Mais de 80 técnicos trabalharam durante a noite e a madrugada para atender aos consumidores, uma parte do serviço já foi normalizada. E 170 colaboradores seguem em campo para normalizar o serviço o quanto antes.

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Enchente em Vargem Alta Crédito: Foto leitor

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