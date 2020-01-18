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Chuva no ES

Mulher desaparece após chuva 'carregar' casa em Iconha

Geoceni Bourguinon subiu no telhado da residência e pediu socorro a vizinhos. No entanto, a correnteza formada pela chuva fez a casa,. no Sul do Espírito Santo, desabar

Publicado em 18 de Janeiro de 2020 às 18:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2020 às 18:04
Apenas o banheiro da casa ficou de pé, depois de o resto da casa ser arrastado pela chuva em Iconha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma mulher de 52 anos desapareceu em Iconha, no Sul do Espírito Santo, após ser levada pela correnteza durante o temporal que atingiu a cidade entre a noite de sexta-feira (17) e a madrugada deste sábado (18). Geoceni Bourguinon ficou presa dentro da casa e subiu no telhado para pedir socorro, enquanto a correnteza arrastava tudo que estava rua. Ela chegou a pedir ajuda a vizinhos, que, ilhados, não puderam resgatá-la. Com a força da água, a casa desmoronou junto com Geoceni, que ainda não foi encontrada.
Vizinhos contam que ela ainda conseguiu se segurar em uma telha da própria casa, que havia caído. Foi desesperador, ela subiu no telhado e ficou gritando por socorro. A gente não podia fazer nada, aquela correnteza forte e nós ilhados. Ficamos olhando sem poder ajudar, conta uma vizinha.
A filha da vítima, Bruna de Lima Bourguinon, mora em Piúma e foi para Iconha na manhã deste sábado (18) pensando que a mãe precisava de ajuda. Achei que fosse chegar e encontrar a casa dela alagada. Vim para ajudar a limpar, não esperava que tudo estivesse no chão e minha mãe desaparecida, afirma.

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Segundo ela, a mãe estava na casa de conhecidos em um local seguro da cidade. Contudo, para tentar salvar ao menos alguns documentos, ela entrou no imóvel. Em poucos minutos, a água começou a subir e ela não conseguiu mais sair. Me contaram que ela entrou com água na cintura, mas o rio subiu muito rápido. A casa desmoronou e ela desapareceu no rio em cima de uma telha. Não tenho nenhuma notícia. Espero que ela tenha conseguido se agarrar a algo pelo caminho. Estou arrasada e sem notícias lamenta Bruna.
Bruna Bourguinon é filha de mulher que foi arrastada pelas chuvas junto com a casa Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"ICONHA ACABOU"

Pelo menos cinco pessoas morreram por causa das fortes chuvas. Duas cidades capixabas anunciaram que vão decretar estado de calamidade pública. O cenário em Iconha é de destruição.
O comércio de Iconha foi devastado pelo temporal que atingiu o Sul do Estado. Imagens mostram vitrines quebradas e manequins de lojas levados pela força da correnteza. A prefeitura diz que 100% do comércio foi destruído. "Iconha acabou", desabafou o prefeito da cidade, João Paganini.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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