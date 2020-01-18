Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • 'Meus avós não tiveram a mesma sorte', diz sobrevivente de soterramento no ES
Alfredo Chaves

'Meus avós não tiveram a mesma sorte', diz sobrevivente de soterramento no ES

Luan da Silva Barbosa, 30, teve alta neste sábado. Ele é neto do casal de idosos que morreu após casa ser soterrada nas chuvas em Alfredo Chaves

Publicado em 18 de Janeiro de 2020 às 17:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2020 às 17:58
Luan da Silva Barbosa sobreviveu a soterramento em Alfredo Chaves e recebeu alta do Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória Crédito: TV Gazeta
Sobrevivente de um deslizamento em Alfredo Chaves, o funcionário público Luan da Silva Barbosa, de 30 anos, recebeu alta neste sábado (18) do Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória. Ele estava na casa em que morava com os avós, no município do interior do Espírito Santo, quando o imóvel foi atingido após fortes chuvas e houve o soterramento. O casal de idosos, Antônia Belarmino e Osvaldo Barbosa, morreu.
"Foi um recomeço, né. Graças a Deus eu pude sair desse acidente, pena que meus avós não conseguiram, não tiveram a mesma sorte que eu"
Luan da Silva Barbosa - Funcionário público
"Agora é recomeçar, bola para frente, conquistar tudo de novo, porque a gente perdeu tudo também", afirmou Luan, ao sair do hospital. Ele teve ferimentos nos ombros, nos tornozelos e nos braços, mas passa bem.
Noiva do funcionário público, Jessica Trarbach, de 27 anos, que mora em Marechal Floriano, esteve na unidade neste sábado para acompanhar a saída do rapaz. Ela contou que o deslizamento ocorreu por volta das 23h de sexta-feira (17). Luan foi resgatado por vizinhos e familiares e não ficou muito tempo sob os escombros. 
O Corpo de Bombeiros, ainda segundo Jessica, conseguiu chegar ao local somente na manhã deste sábado porque na estrada havia uma série de obstáculos. Até a comunicação com demais parentes e amigos em Alfredo Chaves está difícil porque os telefones não estão funcionando bem.
Antonia Belarmino e Osvaldo Barbosa, casal que morreu após casa ter sido soterrada em Alfredo Chaves Crédito: Arquivo Pessoal
A situação na cidade é catastrófica devido aos efeitos da recente chuva, de acordo com o prefeito Fernando Videira Lafayette (PSB). Faltam água e energia elétrica. E os acessos ao município também estão comprometidos, não sendo possível passar nem pela BR 101 nem pela BR 262. 
Com informações de Viviann Barcelos TV Gazeta

Veja Também

Saiba onde fazer doações para as vítimas da chuva no Sul do ES

"Iconha acabou", desabafa prefeito de cidade do ES destruída pela chuva

Em duas horas, choveu mais que o esperado para o mês inteiro em Alfredo Chaves

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados