Ministério do Desenvolvimento oferece apoio a vítimas das chuvas no ES

Chuva deixa mortos e município de Iconha fica destruído Crédito: Reprodução / TV Gazeta

O Ministério do Desenvolvimento Regional ofereceu apoio federal para ajudar os atingidos pelos estragos das fortes chuvas no Sul do Espírito Santo na noite da última sexta-feira (17). O ministro da pasta, Gustavo Canuto, ligou para o governador Renato Casagrande (PSB). O diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) da Defesa Civil Nacional, Armin Braun, chegou neste sábado (18) ao Estado.

"Avisei ao governador que o presidente Jair Bolsonaro oferece toda a ajuda necessária à população capixaba", contou o ministro.

Diante da magnitude dos danos humanos e materiais causados pelas chuvas desta noite no #EspíritoSanto, o ministro Gustavo Canuto envia apoio federal ao estado.



"Avisei ao governador que o presidente @jairbolsonaro oferece toda ajuda necessária à população capixaba, disse.???? pic.twitter.com/R5IMIkkH7A — Ministério do Desenvolvimento Regional (@mdregional_br) January 18, 2020

ALFREDO CHAVES

O município de Alfredo Chaves foi o que registrou o maior volume de chuvas no Espírito Santo  249,2 milímetros. De acordo com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Carlos Wagner Borges, o volume é maior do que era esperado para todo o mês de janeiro. Choveu muito e em muito pouco tempo. Em cerca de duas horas, choveu mais do que era esperado para todo o mês de janeiro, disse o tenente-coronel.

ICONHA

Segundo explicou o tenente-coronel Carlos Wagner, o nível da água da água em Iconha subiu muito rápido. O que explica essa velocidade é uma enxurrada. Choveu muito na cabeceira do Rio Iconha, que nasce em Vargem Alta e a água veio varrendo tudo. A enxurrada atingiu o município por volta de 21h de sexta-feira (17).

DEFESA CIVIL

Segundo o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, da Defesa Civil Estadual, Iconha e Alfredo Chaves estão sem energia e os moradores dos dois municípios estão com dificuldade de comunicação, por não conseguirem carregar os celulares. Ainda segundo o tenente-coronel, as duas cidades devem decretar situação de calamidade pública. "Nossas equipes de resgate ainda não conseguiram chegar a todos os lugares pois estão com muita dificuldade de acesso, mas vamos chegar ainda hoje", afirma Borges.

VARGEM ALTA

Até a noite de sexta, Vargem Alta registrava o maior número de desabrigados, 24 pessoas tiveram que sair de casa. Quatro pessoas também ficaram feridas por conta dos eventos causados pelas fortes chuvas na cidade. No município, choveu 231,6 milímetros, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). O número de desabrigados e desalojados deve ser atualizado na tarde deste sábado.

NORTE DO ESTADO

Quatro pessoas ficaram desalojadas em Ibiraçu e outras duas em Aracruz. Nas duas cidades, no entanto, não foram registrados mais que 50 milímetros de chuva. Vale esclarecer que a diferença entre desabrigados e desalojados é que os desabrigados tiveram que deixar suas casas, mas conseguiram encontrar outro lugar para ficar. Já os desalojados precisam de ajuda governamental.

GOVERNADOR: "CENÁRIO É DE GUERRA"

O governador Renato Casagrande (PSB) foi a Iconha na manhã deste sábado (18) para acompanhar os trabalhos de resgate de moradores isolados e de reconstrução da cidade.

"Iconha é um cenário de guerra. Todo o comércio destruído, muitas casas destruídas e ruas laterais também destruídas. Nosso papel é reconstruir a cidade, dar um apoio assistencial, dar o primeiro socorro e ajudar", afirmou o governador.

RODOVIAS INTERDITADAS

As chuvas também provocaram interdições nas rodovias federais que cortam o Estado . A região Sul é a mais afetada. No Centro de Iconha, o km 375 da BR 101 está interditado devido aos alagamentos. Uma rota alternativa é o Contorno de Iconha. Também na BR 101, mas no km 434, em Atílio Vivácqua, o trânsito está parcialmente interditado por causa de uma queda de barreira. O trânsito no trecho flui lentamente nos dois sentidos.

Em Domingos Martins, no km 78 da BR 262, o trânsito está parcialmente interditado em virtude da queda de uma barreira no sentido Vitória. Ainda na 262, mas no km 75, há uma queda de barreira no acostamento da via.

PREVISÃO DO TEMPO

Há risco de alagamentos, cheias de córregos, rios e deslizamentos de terra sobre a Grande Vitória e na maioria das áreas do Espírito Santo neste sábado (18), devido à previsão de chuva forte e volumosa  que já atingiu o Sul do Estado na noite de sexta-feira (17) e voltou a cair na manhã de sábado. De acordo com o Climatempo, somente no extremo Norte do Estado não há previsão de chuva.