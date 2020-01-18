Após destruição no Sul do ES, governador Renato Casagrande vai a Iconha

Chuvas causam destruição em Iconha Crédito: Internauta

foi a Iconha na manhã deste sábado (18) para acompanhar os trabalhos de resgate de moradores isolados e de reconstrução da cidade. Após uma noite de muita chuva e destruição no Sul do Espírito Santo, o governador Renato Casagrande (PSB) foi a Iconha na manhã deste sábado (18) para acompanhar os trabalhos de resgate de moradores isolados e de reconstrução da cidade.

No primeiro momento vamos dar suporte a quem precisa de abrigo. Vamos ofertar água potável, alimento, materiais de higiene pessoal, colchões e medicamentos. Muitas casas estão sem água, então vamos disponibilizar caminhões-pipa e a Cesan vai ajudar na limpeza das ruas. Estamos em contato com a ECO 101 para que possam ajudar na retirada dos carros, pois muitos foram arrastados, disse Casagrande.

Casagrande prosseguiu: Posteriormente, vamos ajudar a cidade a reconstruir as ruas que foram destruídas e as pessoas afetadas terão uma linha de financiamento pelo Banestes para que possam reconstruir suas casas e seus negócios. Neste momento estamos com máquinas ajudando na limpeza e dando suporte a quem teve que abandonar suas residências.

Ainda de acordo com Casagrande, o cenário encontrado no município é devastador. "Iconha é um cenário de guerra, como vocês estão vendo na rua atrás. É a rua principal da cidade. Todo o comércio destruído, muitas casas destruídas e ruas laterais também destruídas. Nosso papel é reconstruir a cidade, dar um apoio assistencial, dar o primeiro socorro e ver com ajuda os comerciantes a reconstruírem o comércio", afirmou o governador.

"Outros municípios também foram atingidos pelas chuvas e desde ontem a Defesa Civil e os Bombeiros já estão atuando para diminuir o sofrimento e risco das pessoas atingidas", complementou Casagrande. No município, o governador se reuniu com representantes da Prefeitura de Iconha, que vai decretar estado de calamidade pública. À tarde, ele deve seguir para o município de Alfredo Chaves , que foi também bastante atingido pelas chuvas.

Fotos mostram destruição em Iconha após as chuvas no ES

PREFEITURA

A Prefeitura de Iconha informou que a equipe se encontra em alerta e em monitoramento contínuo. Quaisquer dúvida, ou emergência, favor acionar diretamente a Defesa Civil Municipal através do número: (28) 99921-4323.