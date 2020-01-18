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Chuva no ES

Casa desaba e duas pessoas ficam presas sob escombros em Cachoeiro

Uma família de cinco pessoas, sendo três crianças, passou por momentos de sufoco na madrugada deste sábado (18), no bairro Nossa Senhora da Penha. Desabamento foi causado pela chuva

Publicado em 18 de Janeiro de 2020 às 14:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2020 às 14:47
Casa desabou em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Corpo de Bombeiros de Cachoeiro de Itapemirim
Uma família passou por momentos de sufoco na madrugada deste sábado (18), no bairro Nossa Senhora da Penha em Cachoeiro de ItapemirimDevido à chuva que atingiu o município na noite desta sexta-feira (17), uma casa desabou com cinco pessoas dentro, sendo um casal e três crianças, por volta das 3h40. 
Corpo de Bombeiros foi acionado e, quando chegou ao local, três crianças já haviam sido retiradas dos escombros sem lesões. As outras duas vítimas estavam conscientes, mas permaneciam presas sob a laje da casa, pelos membros inferiores (cintura e pernas). 

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Todos foram resgatados com vida. Os dois adultos foram encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro e as crianças, que foram atendidas por populares antes da chegada da guarnição, foram encaminhadas para o Hospital Infantil da cidade. 
Segundo a assessoria do Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, HIFA, as três crianças foram prontamente atendidas no Pronto Atendimento Infantil (PAI), no bairro Aquibadan. Elas tiveram pequenas escoriações e em seguida foram liberadas.
Segundo a Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro, o casal deu entrada no hospital com escoriações pelo corpo. Os dois foram atendidos, realizaram exames e um deles já foi liberado. A outra vítima está em observação, mas também deve receber alta nas próximas horas.
Duas pessoas foram resgatadas por bombeiros após desabamento em Cachoeiro Crédito: Corpo de Bombeiros de Cachoeiro de Itapemirim
(Com informações de Adrieny Couto)

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