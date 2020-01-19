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Boletim da Defesa Civil

Após chuvas, 220 pessoas estão desalojadas no Sul do Espírito Santo

Novo relatório da Defesa Civil Estadual, divulgado neste domingo, aponta que o maior número de pessoas atingidas está em Vargem Alta e Anchieta

Publicado em 19 de Janeiro de 2020 às 10:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2020 às 10:08
Enchente em Vargem Alta: ao todo, 212 moradores tiveram que deixar suas casas no município Crédito: Foto de internauta
O Espírito Santo possui atualmente 220 desalojados por conta das últimas chuvas que atingiram principalmente a Região Sul capixaba na tarde e na noite da última sexta-feira (17). A cidade com maior número de pessoas que precisaram deixar suas casas é Vargem Alta, com 212 moradores afetados, e Anchieta, com oito. As informações estão no boletim da Defesa Civil Estadual divulgado na manhã deste domingo (19).
O número de desabrigados registra 178 pessoas, divididas entre Vargem Alta (63), Anchieta (80) e Iconha (35). Quanto ao número de mortes, o boletim registra seis óbitos - três em Alfredo Chaves e três em Iconha.

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As chuva vêm registrando menor volume desde a manhã de sábado (18). Nas últimas 24 horas, as cidades que tiveram registro de maior volume pluviométrico foram Castelo, com 28 mm, Itapemirim, com 13 mm, e Guarapari, 10 mm.
O governador Renato Casagrande chegou a percorrer as áreas atingidas pela forte enxurrada durante este sábado. Sobre Iconha, Casagrande classificou o que viu como "devastador"

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