Após chuvas, 220 pessoas estão desalojadas no Sul do Espírito Santo

O Espírito Santo possui atualmente 220 desalojados por conta das últimas chuvas que atingiram principalmente a Região Sul capixaba na tarde e na noite da última sexta-feira (17). A cidade com maior número de pessoas que precisaram deixar suas casas é Vargem Alta, com 212 moradores afetados, e Anchieta, com oito. As informações estão no boletim da Defesa Civil Estadual divulgado na manhã deste domingo (19).