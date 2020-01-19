Móveis e objetos de vítimas da chuva de Iconha surgem em rio de Piúma

Os moradores de Piúma tiveram um susto ao se deparar com a quantidade de objetos encontrados às margens do rio Novo, que corta a cidade, neste sábado (18). Por conta da forte chuva que atingiu Iconha, por onde o afluente passa antes de chegar a Piúma, vários móveis, eletrodomésticos e até botijões de gás acabaram sendo arrastados até a cidade.
Muitos curiosos foram até a ponte, no Centro da cidade, para observar os destroços que desciam do município vizinho. Tem fogão, geladeira, botijão de gás e até carros ficaram pelas margens do rio. Muita coisa mesmo, contou um leitor de A Gazeta.
O coordenador da Defesa Civil do município, Haroldo Sergio, relata que foi para Iconha ainda na madrugada do sábado para ajudar a atender os atingidos pela enxurrada. Em Piúma, segundo ele, não foram registrados alagamentos. A prefeita em exercício da cidade, Martha Scherrer, autorizou que máquinas abrissem a foz do canal de Tapatupanga, para dar vazão ao fluxo da chuva nas montanhas do Sul do Estado. O prefeito eleito em 2016, José Ricardo da Costa, foi afastado do cargo em outubro do ano passado.
CHUVA NO ES
O número de mortes no Espírito Santo após as fortes chuvas que atingiram o Sul do Estado, entre a noite desta sexta (17) e a madrugada deste sábado, subiu para seis, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Além das mortes no município, outras três pessoas perderam a vida em Alfredo Chaves e continuam soterradas: um casal de idosos no distrito de Cachoeirinha e uma no distrito de Recreio. Uma pessoa ficou ferida.
Treze cidades do Espírito Santo estão em situação de alerta de desabamentos e alagamentos. Os avisos foram emitidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) por causa dos riscos de alagamento e deslizamento. São 17 alertas sendo que 4 cidades têm dois alertas vigentes.