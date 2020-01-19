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Corrente de destroços

Móveis e objetos de vítimas da chuva de Iconha surgem em rio de Piúma

Rio Novo, que passa por Iconha antes de desaguar na foz em Piúma, levou diversos objetos, como móveis, eletrodomésticos e até carros pelas margens do afluente. Situação chamou a atenção de curiosos

Publicado em 18 de Janeiro de 2020 às 21:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2020 às 21:47
Móveis e objetos de vítimas da chuva em Iconha descem o rio e chama a atenção de curiosos em Piúma Crédito: Foto do leitor
Os moradores de Piúma tiveram um susto ao se deparar com a quantidade de objetos encontrados às margens do rio Novo, que corta a cidade, neste sábado (18). Por conta da forte chuva que atingiu Iconha, por onde o afluente passa antes de chegar a Piúma, vários móveis, eletrodomésticos e até botijões de gás acabaram sendo arrastados até a cidade.
Muitos curiosos foram até a ponte, no Centro da cidade, para observar os destroços que desciam do município vizinho. Tem fogão, geladeira, botijão de gás e até carros ficaram pelas margens do rio. Muita coisa mesmo, contou um leitor de A Gazeta.

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O coordenador da Defesa Civil do município, Haroldo Sergio, relata que foi para Iconha ainda na madrugada do sábado para ajudar a atender os atingidos pela enxurrada. Em Piúma, segundo ele, não foram registrados alagamentos. A prefeita em exercício da cidade, Martha Scherrer, autorizou que máquinas abrissem a foz do canal de Tapatupanga, para dar vazão ao fluxo da chuva nas montanhas do Sul do Estado. O prefeito eleito em 2016, José Ricardo da Costa, foi afastado do cargo em outubro do ano passado.
Morador se arrisca para observar objetos que a correnteza levou até Piúma Crédito: Foto do leitor

CHUVA NO ES

número de mortes no Espírito Santo após as fortes chuvas que atingiram o Sul do Estado, entre a noite desta sexta (17) e a madrugada deste sábado, subiu para seis, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Além das mortes no município, outras três pessoas perderam a vida em Alfredo Chaves e continuam soterradas: um casal de idosos no distrito de Cachoeirinha e uma no distrito de Recreio. Uma pessoa ficou ferida.
Treze cidades do Espírito Santo estão em situação de alerta de desabamentos e alagamentos. Os avisos foram emitidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) por causa dos riscos de alagamento e deslizamento. São 17 alertas   sendo que 4 cidades têm dois alertas vigentes.

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