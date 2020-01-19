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Chuva no ES

Morador de Iconha foi arrastado por correnteza depois de sair de igreja

O aposentado Antenor Sabino, de 62 anos, é um dos mortos em decorrência das fortes chuvas que atingiram o Sul do Espírito Santo

Publicado em 18 de Janeiro de 2020 às 22:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2020 às 22:46
O aposentado Antenor Sabino, de 62 anos, é um dos que morreram em decorrência do temporal em Iconha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O aposentado Antenor Sabino, de 62 anos, foi uma das seis pessoas que morreram em decorrência dos estragos provocados pela forte chuva que atingiu o Sul do Espírito Santo nesta sexta-feira (17). Ele era morador do distrito de Bom Destino, em Iconha. O corpo de Antenor foi encontrado por um amigo na manhã deste sábado (18). A esposa da vítima contou que ele havia saído da igreja e voltava para casa quando foi arrastado pela correnteza.
Até a noite deste sábado, o número oficial de mortos divulgado pela Defesa Civil era de seis: três em Iconha e outros três em Alfredo Chaves. Esses municípios, junto com Vargem Alta, foram os mais afetados pelo temporal.

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A esposa de seu Antenor disse que achava que o marido havia ido dormir na casa do filho depois de ir a igreja, exatamente por causa da forte chuva.
Testemunhas contaram que o aposentado estava parado em um ponto de ônibus quando três casas, que ficavam ao lado, foram arrastadas pela força da água do rio, que elevou o nível em cinco metros por causa do temporal.
"Me falaram que ele parou pra ver a correnteza, mas aí quando as casas desceram, o ponto de ônibus desceu junto e ele se foi", disse a esposa Juscelina Sabino.
Foi o amigo de seu Antenor, o comerciante Roberto Petersen, que encontrou o corpo dele ainda na madrugada deste sábado.
"A água abaixou e então eu peguei uma lanterna e fui olhar o meu quintal, que estava todo danificado. Quando eu tava olhando, encontrei ele de bruços. Foi um susto muito grande", contou.
Outra morte de Iconha foi a de um agricultor de 58 anos, no distrito de Campinho. A informação dos bombeiros é de que um barranco se desprendeu e soterrou totalmente a casa onde ele morava, por volta das 22h desta sexta. O corpo foi retirado dos escombros por vizinhos na manhã deste sábado.
Segundo os bombeiros, a comunidade está isolada porque barreiras caíram nas estradas e pontes foram levadas. Um helicóptero vai ao local para pegar o corpo.
A terceira pessoa que morreu em Iconha ainda não foi identificada. 

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Com informações do G1 ES

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