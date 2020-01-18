'Situação catastrófica', diz prefeito de Alfredo Chaves

Alfredo Chaves foi o município que registrou a maior quantidade de chuva Crédito: Internauta

O prefeito de Alfredo Chaves, Fernando Videira Lafayette, avaliou a situação do município como catastrófica. Ele contou que, até a tarde deste sábado (18), 50% da sede do município ainda estava sem luz e sem água.

É catastrófico, ainda não conseguimos avaliar o tamanho do estrago. Há anos não passamos por uma situação parecida, desta vez o pior foi que a energia acabou em toda a sede do município à noite enquanto que a água subia, além disso houve deslizamentos, relatou.

O chefe do Executivo relatou que os moradores estão isolados, ninguém consegue sair e nem entrar no município pela BR 101 ou pela BR 262. Por isso, ele pede que as pessoas evitem de sair de casa.

Na cidade, três pessoas morreram: um casal de idosos e um morador da comunidade Recreio, que ainda está soterrado e a identidade ainda não foi revelada. Não estamos conseguindo chegar ao local, estamos tentando junto à Defesa Civil retirar o corpo.

O prefeito contou que município conta com a ajuda do governo do Estado. A decretação do estado de calamidade pública está sob análise. De imediato, o município precisa de doações de material de limpeza, fralda, água, alimentos e colchão.