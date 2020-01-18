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Chuva no ES

'Situação catastrófica', diz prefeito de Alfredo Chaves

Cidade do interior do Espírito Santo foi atingida por fortes chuvas. Ao todo, seis pessoas morreram no Espírito Santo

Publicado em 18 de Janeiro de 2020 às 18:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2020 às 18:34
Alfredo Chaves foi o município que registrou a maior quantidade de chuva Crédito: Internauta
O prefeito de Alfredo Chaves, Fernando Videira Lafayette, avaliou a situação do município como catastrófica. Ele contou que, até a tarde deste sábado (18), 50% da sede do município ainda estava sem luz e sem água.
É catastrófico, ainda não conseguimos avaliar o tamanho do estrago. Há anos não passamos por uma situação parecida, desta vez o pior foi que a energia acabou em toda a sede do município à noite enquanto que a água subia, além disso houve deslizamentos, relatou.

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O chefe do Executivo relatou que os moradores estão isolados, ninguém consegue sair e nem entrar no município pela BR 101 ou pela BR 262. Por isso, ele pede que as pessoas evitem de sair de casa.
Na cidade, três pessoas morreram: um casal de idosos e um morador da comunidade Recreio, que ainda está soterrado e a identidade ainda não foi revelada. Não estamos conseguindo chegar ao local, estamos tentando junto à Defesa Civil retirar o corpo.
O prefeito contou que município conta com a ajuda do governo do Estado. A decretação do estado de calamidade pública está sob análise. De imediato, o município precisa de doações de material de limpeza, fralda, água, alimentos e colchão.

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Além de Vargem Alta, as cidades de Iconha e Alfredo Chaves também sofreram com as fortes chuvas. Ao todo, seis pessoas morreram. 

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