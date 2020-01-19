Chuva deixa mortos, isola cidades e gera prejuízo no ES. Veja ponto a ponto

As chuvas que atingiram o Sul do Espírito Santo na noite de sexta-feira (17) e na madrugada de sábado (18) provocaram destruição nos municípios de Iconha, Alfredo Chaves e Vargem Alta. Até a noite de sábado, seis mortes foram confirmadas, sendo três em Iconha e três em Alfredo Chaves. A previsão é que as chuvas permaneçam neste domingo (19) na região, mas com menor intensidade.
Segundo o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros, ainda não foi possível contabilizar o número de desaparecidos e desalojados nesses três municípios. Há muitos desaparecidos em Alfredo Chaves e Iconha.
"A energia elétrica está sendo restabelecida parcialmente. Em virtude da ausência, as pessoas não conseguiram informar o desaparecimento nas últimas 24 horas, os telefones celulares estão descarregados. Agora, esperamos que as informações aumentem, pontuou.
GOVERNADOR
Após uma noite de muita chuva e destruição no Sul do Espírito Santo, o governador Renato Casagrande (PSB) foi a Iconha na manhã deste sábado (18) para acompanhar os trabalhos de resgate de moradores isolados e de reconstrução da cidade. De acordo com Casagrande, o cenário encontrado no município é devastador.
"Iconha é um cenário de guerra (...)Todo o comércio destruído, muitas casas destruídas e ruas laterais também destruídas. Nosso papel é reconstruir a cidade, dar um apoio assistencial", afirmou.
"ICONHA ACABOU", DIZ PREFEITO
Com três mortes após a enxurrada que atingiu o Sul do Estado, a cidade de Iconha foi a que registrou maior destruição neste sábado. O município deve decretar estado de calamidade pública. O prefeito da cidade, João Paganini, disse que Iconha acabou e que em 54 anos morando na região, nunca tinha visto um cenário como o deste sábado.
Imagens de Iconha vista de cima após chuva
O hospital Danilo Monteiro Castro ficou com água até no segundo andar. Duas pontes foram derrubadas. Segundo Paganini, quase 100% do comércio da cidade foi perdido. Por conta do caos instaurado na cidade, o Corpo de Bombeiros ainda não conseguiu calcular o número de desabrigados e desalojados.
MULHER É ARRASTADA PELA ÁGUA COM A CASA
Uma mulher que tentava recuperar alguns documentos durante a enchente em Iconha acabou sendo levada pela enxurrada. Ela chegou a subir no telhado da casa e pedir socorro para os vizinhos, mas a correnteza derrubou a casa e a levou rio afora. Vizinhos contaram terem visto a mulher ainda viva agarrada a uma telha da própria casa que desabou, porém ela permanece desaparecida.
OBJETOS DE VÍTIMAS EM ICONHA DESCEM RIO E CHEGAM A PIÚMA
Neste sábado, diversos móveis, eletrodomésticos e até carros de atingidos pela chuva em Iconha desceram o rio Novo e foram parar próximos da foz, em Piúma. A situação gerou curiosidade em moradores de Piúma, que observaram da ponte do Centro da cidade a chegada da enxurrada de destroços.
ALFREDO CHAVES
Até o momento, três vítimas foram confirmadas, entre elas o casal de idosos identificados como Antônia Belarmino e Osvaldo Barbosa. O neto do casal, Luan da Silva Barbosa, de 30 anos, também estava na casa no momento, mas conseguiu sobreviver. A outra vítima foi soterrada na comunidade de Recreio.
Chuvas deixam rastro de destruição em Alfredo Chaves
SITUAÇÃO CATASTRÓFICA
O prefeito de Alfredo Chaves, Fernando Videira Lafayette, avaliou como uma situação catastrófica. É catastrófico, ainda não conseguimos avaliar o tamanho do estrago. Há anos não passamos por uma situação parecida, desta vez o pior foi que a energia acabou em toda a sede do município à noite enquanto que a água subia, além disso houve deslizamentos, relatou.
O município de Alfredo Chaves foi o que registrou maior volume de chuvas no Espírito Santo - 249,4 milímetros. A forte chuva provocou a queda de barreiras, desabamento de estruturas e alagamentos de ruas e de casas. No bairro Imigrantes, 12 idosos e duas cuidadoras ficaram ilhados em um asilo. Eles foram resgatados por uma aeronave, segundo a Defesa Civil. A cidade deve decretar situação de calamidade pública.
DESABRIGADOS E DESALOJADOS
Os dados da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) mostram que em Anchieta há 80 desabrigados e 8 desalojados. Já Iconha possui 13 desabrigados, no entanto, o tenente-coronel Carlos Wagner Borges informou que o número está subnotificado porque o Estado ainda não conseguiu contabilizar quantos estão desabrigados e desalojados em Iconha e Alfredo Chaves.
DESAPARECIDOS
O tenente-coronel Carlos Wagner Borges informou que há desaparecidos em Iconha e Alfredo Chaves. No entanto, ainda não conseguiu estimar quantos seriam devido a dificuldade de comunicação e locomoção nos municípios.
SEM ENERGIA E SEM COMUNICAÇÃO
Além da destruição e das mortes, algumas regiões do Sul do Espírito Santo ficaram sem energia e sem comunicação. O município com mais dificuldades de se comunicar foi Vargem Alta. Segundo leitores de A Gazeta, boa parte da cidade, inclusive o Centro, estão sem celular e internet. A EDP, que distribui energia na região, colocou mais de 200 colaboradores para tentar reestabelecer a energia nos locais impactados.
ALERTA DE DESABAMENTO E ALAGAMENTO
Treze cidades do Espírito Santo estão em situação de alerta de desabamentos e alagamentos por conta das chuvas que caíram desde a noite de sexta-feira (17). Os avisos foram emitidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) por causa dos riscos de alagamento e deslizamento. São 17 alertas - sendo que 4 cidades têm dois alertas vigentes.
VARGEM ALTA
No município há vários pontos de alagamento, o maquinário da prefeitura foi danificado pelas chuvas. As pessoas estão sem comunicação, água potável e energia.
RODOVIAS
As chuvas provocaram interdições nas rodovias federais que cortam o Estado. No entanto, apenas o Centro de Iconha, o km 377 da BR 101 permanece interditado até a noite deste sábado (18) devido aos alagamentos. Uma rota alternativa é o Contorno de Iconha.
APOIO DO GOVERNO FEDERAL
O diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) da Defesa Civil Nacional, Armin Braun, desembarcou no Espírito Santo neste sábado. Ele veio dar suporte aos desabrigados e ajudar nas operações para ajudar os atingidos pelas chuvas. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, conversou com o governador Renato Casagrande (PSB) pela manhã e colocou o governo federal a disposição para ajudar os capixabas.
ONDE DOAR
Muitas regiões atingidas tiveram o abastecimento de água interrompido por conta da destruição causada pela enxurrada. Água potável tornou-se um dos itens de maior necessidade para os desabrigados. Diversas instituições se disponibilizaram para coletar doações para serem destinadas aos atingidos. Há pontos de coleta espalhados em toda a Grande Vitória. Veja a lista completa aqui.
PREVISÃO DE CHUVA
Segundo o Climatempo, a chuva caiu forte no Sul do Estado por causa de uma frente fria que chegou ao Estado. No domingo (19), as áreas de instabilidade devem perder força e a chuva diminui. Mesmo assim, haverá chuva em quase todo o Estado, podendo atingir a Grande Vitória. Somente no extremo Norte do Estado não há previsão de chuva.