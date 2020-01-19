Chuva deixa mortos, isola cidades e gera prejuízo no ES. Veja ponto a ponto

Enchente em Iconha Crédito: Lucas Knupp

Segundo o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros, ainda não foi possível contabilizar o número de desaparecidos e desalojados nesses três municípios. Há muitos desaparecidos em Alfredo Chaves e Iconha.

"A energia elétrica está sendo restabelecida parcialmente. Em virtude da ausência, as pessoas não conseguiram informar o desaparecimento nas últimas 24 horas, os telefones celulares estão descarregados. Agora, esperamos que as informações aumentem, pontuou.

GOVERNADOR

Após uma noite de muita chuva e destruição no Sul do Espírito Santo , o governador Renato Casagrande (PSB) foi a Iconha na manhã deste sábado (18) para acompanhar os trabalhos de resgate de moradores isolados e de reconstrução da cidade. De acordo com Casagrande, o cenário encontrado no município é devastador.

Após destruição no Sul do ES, governador Casagrande vai a Iconha Crédito: Divulgação/ Governo do Estado

"Iconha é um cenário de guerra (...)Todo o comércio destruído, muitas casas destruídas e ruas laterais também destruídas. Nosso papel é reconstruir a cidade, dar um apoio assistencial", afirmou.

"ICONHA ACABOU", DIZ PREFEITO

Com três mortes após a enxurrada que atingiu o Sul do Estado, a cidade de Iconha foi a que registrou maior destruição neste sábado. O município deve decretar estado de calamidade pública. O prefeito da cidade, João Paganini, disse que “Iconha acabou” e que em 54 anos morando na região, nunca tinha visto um cenário como o deste sábado.

Imagens de Iconha vista de cima após chuva

O hospital Danilo Monteiro Castro ficou com água até no segundo andar. Duas pontes foram derrubadas. Segundo Paganini, quase 100% do comércio da cidade foi perdido. Por conta do caos instaurado na cidade, o Corpo de Bombeiros ainda não conseguiu calcular o número de desabrigados e desalojados.

MULHER É ARRASTADA PELA ÁGUA COM A CASA

Uma mulher que tentava recuperar alguns documentos durante a enchente em Iconha acabou sendo levada pela enxurrada. Ela chegou a subir no telhado da casa e pedir socorro para os vizinhos, mas a correnteza derrubou a casa e a levou rio afora . Vizinhos contaram terem visto a mulher ainda viva agarrada a uma telha da própria casa que desabou, porém ela permanece desaparecida.

18/01/2020 - móveis e objetos de vítimas da chuva em Iconha descem o rio e chama a atenção de curiosos em Piúma Crédito: Foto do leitor

OBJETOS DE VÍTIMAS EM ICONHA DESCEM RIO E CHEGAM A PIÚMA

Neste sábado, diversos móveis, eletrodomésticos e até carros de atingidos pela chuva em Iconha desceram o rio Novo e foram parar próximos da foz, em Piúma. A situação gerou curiosidade em moradores de Piúma, que observaram da ponte do Centro da cidade a chegada da enxurrada de destroços.

ALFREDO CHAVES

Chuvas deixam rastro de destruição em Alfredo Chaves

SITUAÇÃO CATASTRÓFICA

prefeito de Alfredo Chaves, Fernando Videira Lafayette, avaliou como uma “situação catastrófica” . É catastrófico, ainda não conseguimos avaliar o tamanho do estrago. Há anos não passamos por uma situação parecida, desta vez o pior foi que a energia acabou em toda a sede do município à noite enquanto que a água subia, além disso houve deslizamentos, relatou.

O município de Alfredo Chaves foi o que registrou maior volume de chuvas no Espírito Santo - 249,4 milímetros. A forte chuva provocou a queda de barreiras, desabamento de estruturas e alagamentos de ruas e de casas. No bairro Imigrantes, 12 idosos e duas cuidadoras ficaram ilhados em um asilo. Eles foram resgatados por uma aeronave, segundo a Defesa Civil. A cidade deve decretar situação de calamidade pública.

DESABRIGADOS E DESALOJADOS

Os dados da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) mostram que em Anchieta há 80 desabrigados e 8 desalojados. Já Iconha possui 13 desabrigados, no entanto, o tenente-coronel Carlos Wagner Borges informou que o número está subnotificado porque o Estado ainda não conseguiu contabilizar quantos estão desabrigados e desalojados em Iconha e Alfredo Chaves.

DESAPARECIDOS

O tenente-coronel Carlos Wagner Borges informou que há desaparecidos em Iconha e Alfredo Chaves. No entanto, ainda não conseguiu estimar quantos seriam devido a dificuldade de comunicação e locomoção nos municípios.

SEM ENERGIA E SEM COMUNICAÇÃO

Além da destruição e das mortes, algumas regiões do Sul do Espírito Santo ficaram sem energia e sem comunicação. O município com mais dificuldades de se comunicar foi Vargem Alta. Segundo leitores de A Gazeta, boa parte da cidade, inclusive o Centro, estão sem celular e internet. A EDP, que distribui energia na região, colocou mais de 200 colaboradores para tentar reestabelecer a energia nos locais impactados.

ALERTA DE DESABAMENTO E ALAGAMENTO

Treze cidades do Espírito Santo estão em situação de alerta de desabamentos e alagamentos por conta das chuvas que caíram desde a noite de sexta-feira (17). Os avisos foram emitidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) por causa dos riscos de alagamento e deslizamento. São 17 alertas - sendo que 4 cidades têm dois alertas vigentes.

VARGEM ALTA

No município há vários pontos de alagamento, o maquinário da prefeitura foi danificado pelas chuvas. As pessoas estão sem comunicação, água potável e energia.

RODOVIAS

APOIO DO GOVERNO FEDERAL

O diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) da Defesa Civil Nacional, Armin Braun, desembarcou no Espírito Santo neste sábado. Ele veio dar suporte aos desabrigados e ajudar nas operações para ajudar os atingidos pelas chuvas. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, conversou com o governador Renato Casagrande (PSB) pela manhã e colocou o governo federal a disposição para ajudar os capixabas.

ONDE DOAR

PREVISÃO DE CHUVA