Após chuvas, apenas um ponto da BR 101 continua interditado

O km 434 da BR 101, em Atílio Vivácqua, está liberado. No início da manhã deste sábado (18) o trânsito está parcialmente interditado por causa de uma queda de barreira.

Não há mais interdição também na BR 262. Em Domingos Martins, no km 78 da BR 262, o trânsito estava parcialmente interditado em virtude da queda de uma barreira no sentido Vitória.