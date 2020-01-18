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Chuva no ES

Após chuvas, apenas um ponto da BR 101 continua interditado

O km 377 da BR 101, no centro de Iconha, permanece interditado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2020 às 20:56

Publicado em 18 de Janeiro de 2020 às 20:56

Destruição após fortes chuvas em Iconha Crédito: internauta
As chuvas que atingiram o Espírito Santo provocaram interdições nas rodovias federais que cortam o Estado. No entanto, apenas o Centro de Iconha, o km 377 da BR 101 permanece interditado até a noite deste sábado (18) devido aos alagamentos. Uma rota alternativa é o Contorno de Iconha.
O km 434 da BR 101, em Atílio Vivácqua, está liberado. No início da manhã deste sábado (18) o trânsito está parcialmente interditado por causa de uma queda de barreira.
Não há mais interdição também na BR 262. Em Domingos Martins, no km 78 da BR 262, o trânsito estava parcialmente interditado em virtude da queda de uma barreira no sentido Vitória.

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