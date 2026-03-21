Balneabilidade

Força-tarefa apresenta primeiros resultados de análises da água na Guarderia

Prefeitura apresentou a conclusão após a primeira coleta oficial realizada pelo Grupo de Trabalho, liderado pelo Ministério Público do ES

Publicado em 21 de março de 2026 às 08:07

A grande mancha escura que apareceu na Praia da Guarderia e Ilha do Frade motivou a criação de um Grupo de Trabalho, liderado pelo MPES Crédito: Fernando Phondolpo

A Prefeitura de Vitória apresentou os resultados da primeira coleta oficial realizada pelo Grupo de Trabalho (GT) liderado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo. As amostras, colhidas na última quarta-feira (18), confirmam que todos os seis pontos analisados estão próprios para o banho, abrangendo a Curva da Jurema e a Praia do Iate, inclusive o ponto extra próximo à manilha localizada ao lado da ponte da Ilha do Frade.

A ação reuniu uma composição técnica e institucional entre a Prefeitura de Vitória (PMV), Iema, Cesan, Ministério Público, representantes do Legislativo municipal e estadual, ASPI e da comunidade científica, representada pelo Conselho Regional de Biologia, Ufes e Instituto Oceano.

Para garantir máxima precisão e atender às diretrizes do MPES, a coleta incorporou novos critérios e parâmetros em relação aos monitoramentos rotineiros regulamentados por resoluções do Conama:

Análise expandida: avaliação simultânea de três fatores — Escherichia coli (E. coli), enterococos e coliformes termotolerantes, assegurando diagnóstico mais aprofundado da qualidade da água.

avaliação simultânea de três fatores — Escherichia coli (E. coli), enterococos e coliformes termotolerantes, assegurando diagnóstico mais aprofundado da qualidade da água. Ponto estratégico: coleta específica em frente à manilha da ponte da Ilha do Frade, local de atenção especial para a comunidade e órgãos ambientais.



Transparência e continuidade

A planilha detalhada com os dados técnicos está sendo encaminhada às demais autoridades do Grupo de Trabalho, assegurando que a sociedade tenha acesso a informações atualizadas e verificadas, em alinhamento com as próximas etapas de coletas programadas.

Por fim, a PMV ressalta que as ações conjuntas estão sendo planejadas para crescer em escala e profundidade, sempre com a participação da comunidade científica.

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