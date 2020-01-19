Após chuvas, número de desalojados sobe e passa de 300 no Sul do ES

Estas pessoas estão permanecendo temporariamente na residência de familiares ou amigos, até conseguirem voltar para casa.

Outras 102 pessoas estão desabrigadas e, por não terem local para ficar, estão sendo acolhidas em abrigos dos municípios. Vargem Alta também possui o maior número de desabrigados, são 63. Eles estão divididos entre a Escola Estadual Presidente Luebke e a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Pedra Branca.