Chuvas causaram danos em 90% de Alfredo Chaves, diz Defesa Civil

Ponte caiu com a força da correnteza em Alfredo Chaves Crédito: Kaique Dias

Your browser does not support the audio element. Chuvas causaram danos em 90 por cento de Alfredo Chaves, diz Defesa Civil

Cidade que registrou o maior volume de chuva no último fim de semana, Alfredo Chaves, no Sul do Estado, teve 90% da sua área territorial afetada. A informação foi passada pelo coordenador da Defesa Civil Municipal, Audinei Cardoso da Silva. Entre sexta (17) e sábado (18), choveu 249,4 milímetros no município.

Segundo o coordenador, alguns locais ainda não puderam ser acessados por equipes da Defesa Civil devido aos bloqueios de estradas ou queda de pontes.

O que indica é que mais ou menos 90% [da área do município] foi afetado pela chuva. Tem muitos trechos de estradas vicinais que estão interditados. Pontes que precisam ser recuperadas para a gente chegar em alguns locais. Uma equipe está sendo feita para providenciar os trabalhos de limpeza na cidade. O restabelecimento de água deve ser normalizado em breve, disse.

PONTE INTERDITADA

A ponte que liga a BR 101 a Alfredo Chaves precisou ser interditada temporariamente pela prefeitura por conta de problemas na cabeceira. No entanto, o secretário de Obras, Vanderlei Zanetti, garantiu a segurança da ponte e informou que a via será liberada assim que um trabalho de escavamento nas cabeceiras for feito para reforçar a passagem. A previsão para término de serviço é de duas horas e deve ser concluída por volta das 15h deste domingo (19). Como opção, existe um caminho por Cachoeira Alta, de 4km de estrada de chão e mais 4 km de asfalto - mas as condições da estrada podem estar com problemas também.

Ponte que liga Alfredo Chaves a BR 101 Sul é interditada após chuvas Crédito: Kaique Dias

ALERTA DE DESLIZAMENTO

Ainda há um alerta vigente para movimento de massa no município, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Por isso, existe a possibilidade de deslizamento de terra em caso de novas chuvas, como explica o chefe do Departamento de Prevenção da Defesa Civil Estadual, major Maurício.

O solo está encharcado e está em condições favoráveis para movimento de massa. Qualquer precipitação hoje, independente do volume, pode desencadear um movimento de massa. A população deve ficar em alerta. Se vive em área de risco, observe o que se dá em volta, ruídos, sinais que poderiam indicar um acidente, disse.