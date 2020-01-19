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Chuva no Sul do ES

Chuvas causaram danos em 90% de Alfredo Chaves, diz Defesa Civil

A informação é do coordenador da Defesa Civil Municipal, Audinei Cardoso da Silva. Entre sexta (17) e sábado (18), choveu 249,4 milímetros no município

Publicado em 19 de Janeiro de 2020 às 15:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2020 às 15:02
Ponte caiu com a força da correnteza em Alfredo Chaves Crédito: Kaique Dias
Chuvas causaram danos em 90 por cento de Alfredo Chaves, diz Defesa Civil
Cidade que registrou o maior volume de chuva no último fim de semana, Alfredo Chaves, no Sul do Estado, teve 90% da sua área territorial afetada. A informação foi passada pelo coordenador da Defesa Civil Municipal, Audinei Cardoso da Silva. Entre sexta (17) e sábado (18), choveu 249,4 milímetros no município.
Segundo o coordenador, alguns locais ainda não puderam ser acessados por equipes da Defesa Civil devido aos bloqueios de estradas ou queda de pontes.
O que indica é que mais ou menos 90% [da área do município] foi afetado pela chuva. Tem muitos trechos de estradas vicinais que estão interditados. Pontes que precisam ser recuperadas para a gente chegar em alguns locais. Uma equipe está sendo feita para providenciar os trabalhos de limpeza na cidade. O restabelecimento de água deve ser normalizado em breve, disse.

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Muitas partes do município estão sem o abastecimento de água. Segundo a empresa concessionária, a situação estará restabelecida até às 16h. Depois da chuva, este domingo foi o primeiro dia em que a população e autoridades locais começaram os trabalhos de limpeza e contabilizar os prejuízos. Isso porque até este sábado o município ainda tinha um alto nível de água.

PONTE INTERDITADA

A ponte que liga a BR 101 a Alfredo Chaves precisou ser interditada temporariamente pela prefeitura por conta de problemas na cabeceira. No entanto, o secretário de Obras, Vanderlei Zanetti, garantiu a segurança da ponte e informou que a via será liberada assim que um trabalho de escavamento nas cabeceiras for feito para reforçar a passagem. A previsão para término de serviço é de duas horas e deve ser concluída por volta das 15h deste domingo (19). Como opção, existe um caminho por Cachoeira Alta, de 4km de estrada de chão e mais 4 km de asfalto - mas as condições da estrada podem estar com problemas também.
Ponte que liga Alfredo Chaves a BR 101 Sul é interditada após chuvas Crédito: Kaique Dias

ALERTA DE DESLIZAMENTO

Ainda há um alerta vigente para movimento de massa no município, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Por isso, existe a possibilidade de deslizamento de terra em caso de novas chuvas, como explica o chefe do Departamento de Prevenção da Defesa Civil Estadual, major Maurício.
O solo está encharcado e está em condições favoráveis para movimento de massa. Qualquer precipitação hoje, independente do volume, pode desencadear um movimento de massa. A população deve ficar em alerta. Se vive em área de risco, observe o que se dá em volta, ruídos, sinais que poderiam indicar um acidente, disse.

Danos causados pela chuva em Alfredo Chaves

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