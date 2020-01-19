Moradores de Alfredo Chaves se mobilizam para limpar a cidade após alagamentos causados pelo temporal na sexta-feira Crédito: Kaique Dias

Your browser does not support the audio element. Após água baixar, moradores começam limpeza em Alfredo Chaves

Este domingo (19) está sendo o primeiro dia que moradores de Alfredo Chaves, no Sul do Estado, conseguiram sair de suas casas após as fortes chuvas que atingiram o município na noite da última sexta-feira (17) e na madrugada do sábado (18) . Isso porque, até sábado (18), a cidade ainda estava tomada de água, o que impossibilitava qualquer ação por parte da população e dos órgãos públicos.

Nesta manhã, com as ruas sem água, foi possível ver os estragos causados pela chuva. Lama, entulho e lixo estão espalhados por toda a cidade. Moradores começaram a entrar nos comércios e em partes das casas que estavam alagadas para começar o trabalho de limpeza e contabilizar os prejuízos.

Dono de um salão de beleza, o empresário Diego Fernandes, 31, teve a sua loja invadida por água e lama, após o temporal do último fim de semana. De equipamentos a um passarinho de estimação, ele perdeu tudo.

"Perdi tudo. Era um salão completo. Estúdio de estética, maquiagem. Tinha uma loja aqui atrás também, tudo se perdeu. Estúdio de tatuagem, a recepção, desmanchou tudo. Até minhas calopsitas, tadinhas, que ficavam na área de serviço do salão morreram afogadas. Agora é limpar e ver depois o que a gente faz. Não dá para dizer o que fazer agora."

Danos causados pela chuva em Alfredo Chaves

Nas ruas, a movimentação de pessoas é grande. Todas com pás, enxadas, vassouras e outras ferramentas para retirar os entulhos e a lama que invadiu as casas. O construtor Mário Antônio Louzada, 64, disse que a última vez que aconteceu algo parecido foi em 2012. Agora, o empenho é em limpar a casa, a rua e trabalhar para recuperar o que foi perdido.

"Encheu tudo, acabou tudo. Para limpar, a gente tira tudo, desde dentro de casa aqui para fora. A prefeitura depois passa e vai limpando. Agora, a gente espera que Deus nos dê o melhor", lamentou.

MATERIAIS DE SAÚDE E EXAMES PERDIDOS

Órgãos públicos também foram afetados. O imóvel onde funciona a Secretaria de Saúde do município foi invadido pela água. Com isso, equipamentos eletrônicos, documentos e muitos exames médicos da população foram completamente perdidos.

"Vamos nos reunir a partir de amanhã (segunda), acionar os envolvidos e correr atrás dos pacientes. Remarcando agenda, reavaliando novos pedidos. Vamos entrar em contato com o Estado, providenciar relatórios e correr atrás do prejuízo", relatou a secretária de Saúde de Alfredo Chaves, Bárbara Bravin.

Uma ponte do município caiu com a força da correnteza. O volume de chuva foi tanto que até o reboque de uma carreta foi arrastado. Ele parou em um imóvel que fica ao lado do Rio Benevente, sem causar danos ao edifício.

Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta