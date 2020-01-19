PRF-ES diz que acesso a Iconha está reservado para moradores e resgate

Os motoristas que trafegam pela BR 101 no Sul do Espírito Santo devem ter atenção a dois pontos que ainda enfrentam consequência das chuvas que atingiram a região desde sexta-feira (17). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), neste domingo, o acesso ao perímetro urbano de Iconha, feito pela BR 101 "está reservado exclusivamente aos moradores, equipes de resgate e limpeza urbana". O acesso ao centro da cidade pelo km 377 chegou a ficar fechado durante este sábado. A orientação é que os motoristas que trafegam pelo sul capixaba sigam pelo Contorno de Iconha.
A PRF-ES também explica que em Atílio Vivacqua, na altura do km 430, a pista tem um desvio no local para quem precisa passar pela região. O local chegou a ter o trânsito totalmente fechado devido à queda de barreira e alagamento.
Quanto à BR 262, a corporação informa que não há nenhum tipo de bloqueio.