Limeira e Jabaquara Crédito: Prefeitura de Anchieta

Your browser does not support the audio element. Dique rompe em Anchieta e deixa 80 pessoas desabrigadas

O rompimento de um dique de contenção do Rio Benevente, localizado na comunidade de Limeira, em Anchieta, Sul do Espírito Santo, provocou a inundação da localidade e deixou pelo menos 20 famílias desabrigadas. De acordo com boletim da Defesa Civil Estadual, divulgado na manhã deste domingo (19), isso resultou em 80 pessoas que tiveram que deixar suas casas.

A comunidade de Limeira fica próxima ao distrito de Jabaquara e são divididos pela BR 101, que também corta essa região de Anchieta. As fortes chuvas que atingiram o município de Alfredo Chaves , onde está localizada a cabeceira do Rio Benevente, fizeram o nível do curso d'água subir, com reflexos nessa região de Limeira.

De acordo com o Tenente- Coronel Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros Militar, o rompimento do dique foi em decorrência de uma somatória de fatores. "A chuva que caiu em Anchieta foi considerável, não tanto quanto em Iconha. Além das chuvas de dezembro, o solo já estava comprometido, um solo já com rachaduras que facilitou o rompimento desse dique. Essas 80 pessoas desabrigadas estão tento suporte por parte do município e as tratativas de recuperação desse dique", explicou.