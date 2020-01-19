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Rio Benevente

Dique rompe em Anchieta e deixa 80 pessoas desabrigadas

De acordo com boletim da Defesa Civil Estadual, essas pessoas são de pelo menos 20 famílias da comunidade de Limeira, próxima a Jabaquara

Publicado em 19 de Janeiro de 2020 às 12:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2020 às 12:46
Limeira e Jabaquara Crédito: Prefeitura de Anchieta
Dique rompe em Anchieta e deixa 80 pessoas desabrigadas
O rompimento de um dique de contenção do Rio Benevente, localizado na comunidade de Limeira, em Anchieta, Sul do Espírito Santo, provocou a inundação da localidade e deixou pelo menos 20 famílias desabrigadas. De acordo com boletim da Defesa Civil Estadual, divulgado na manhã deste domingo (19), isso resultou em 80 pessoas que tiveram que deixar suas casas.

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A comunidade de Limeira fica próxima ao distrito de Jabaquara e são divididos pela BR 101, que também corta essa região de Anchieta. As fortes chuvas que atingiram o município de Alfredo Chaves, onde está localizada a cabeceira do Rio Benevente, fizeram o nível do curso d'água subir, com reflexos nessa região de Limeira.
De acordo com o Tenente- Coronel  Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros Militar, o rompimento do dique foi em decorrência de uma somatória de fatores.  "A chuva que caiu em Anchieta foi considerável, não tanto quanto em Iconha. Além das chuvas de dezembro, o solo já estava comprometido, um solo já com rachaduras que facilitou o rompimento desse dique. Essas 80 pessoas desabrigadas estão tento suporte por parte do município e as tratativas de recuperação desse dique", explicou.

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Os desabrigados estão em casas de familiares ou amigos. A cidade de Anchieta também tem registro de oito pessoas desalojadas que estão sendo atendidos pela prefeitura do município. 

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