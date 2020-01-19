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Chuvas no ES

Encontrados corpos de idosos mortos em deslizamento em Alfredo Chaves

Osvaldo Barbosa e Antônia Belarmino moravam no bairro Cachoeirinha. Equipe do Corpo de Bombeiros localizou corpos do casal na tarde deste domingo (19), sendo que o do homem foi o primeiro a ser encontrado e retirado

Publicado em 19 de Janeiro de 2020 às 19:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2020 às 19:00
Bombeiros encontram os corpos do casal de idosos soterrado em Alfredo Chaves  Crédito: Ana Karolina Bernabé Ribeiro 
Foram encontrados, no final da tarde deste domingo (19), os corpos do casal de idosos que morreu em Alfredo Chaves, no Sul do Espírito Santo, após a casa onde estavam ser atingida por um deslizamento, na última sexta-feira (17). Osvaldo Barbosa e Antônia Belarmino moravam no bairro Cachoeirinha.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, que realiza buscas e trabalhos de resgate dos corpos em meio aos escombros, o primeiro a ser retirado foi Osvaldo. Antônia foi localizada em seguida.
O neto do casal, Luan da Silva Barbosa, de 30 anos, também estava na casa no momento do deslizamento e foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (antigo São Lucas), em Vitória, e recebeu alta na tarde deste sábado (18).

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CHUVA ACIMA DO ESPERADO PARA O MÊS

O município de Alfredo Chaves foi o que registrou a maior quantidade de chuvas na sexta-feira (17), em todo o Estado. Segundo o boletim enviado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), choveu 249,2 milímetros.
De acordo com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges, o volume é maior que o esperado para todo o mês de janeiro. Choveu muito e em muito pouco tempo. Em cerca de duas horas choveu mais do que era esperado para todo o mês de janeiro, disse o tenente-coronel.

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