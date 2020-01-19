Encontrados corpos de idosos mortos em deslizamento em Alfredo Chaves

Foram encontrados, no final da tarde deste domingo (19), os corpos do casal de idosos que morreu em Alfredo Chaves, no Sul do Espírito Santo, após a casa onde estavam ser atingida por um deslizamento, na última sexta-feira (17). Osvaldo Barbosa e Antônia Belarmino moravam no bairro Cachoeirinha.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, que realiza buscas e trabalhos de resgate dos corpos em meio aos escombros, o primeiro a ser retirado foi Osvaldo. Antônia foi localizada em seguida.
O neto do casal, Luan da Silva Barbosa, de 30 anos, também estava na casa no momento do deslizamento e foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (antigo São Lucas), em Vitória, e recebeu alta na tarde deste sábado (18).
CHUVA ACIMA DO ESPERADO PARA O MÊS
O município de Alfredo Chaves foi o que registrou a maior quantidade de chuvas na sexta-feira (17), em todo o Estado. Segundo o boletim enviado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), choveu 249,2 milímetros.
De acordo com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges, o volume é maior que o esperado para todo o mês de janeiro. Choveu muito e em muito pouco tempo. Em cerca de duas horas choveu mais do que era esperado para todo o mês de janeiro, disse o tenente-coronel.