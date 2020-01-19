Encontrados corpos de idosos mortos em deslizamento em Alfredo Chaves

Bombeiros encontram os corpos do casal de idosos soterrado em Alfredo Chaves Crédito: Ana Karolina Bernabé Ribeiro

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, que realiza buscas e trabalhos de resgate dos corpos em meio aos escombros, o primeiro a ser retirado foi Osvaldo. Antônia foi localizada em seguida.

O neto do casal, Luan da Silva Barbosa, de 30 anos, também estava na casa no momento do deslizamento e foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (antigo São Lucas), em Vitória, e recebeu alta na tarde deste sábado (18).

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