Imagens de satélite mostram áreas alagadas após chuva no Sul do ES

Imagens capturadas pelo satélite Sentinel 1, na manhã deste domingo (19), mostram áreas alagadas em torno de Iconha e Rio Novo do Sul, regiões fortemente atingidas pelas chuvas no fim de semana.
As imagens foram cedidas pelo programa europeu Copernicus Emergency Management Service, que monitora diferentes tipos de desastres, incluindo riscos meteorológicos e alagamentos em todo o mundo. No mapa, capturado por satélite, é possível ver o contraste da terra com o mar, e as regiões que foram cobertas por água por causa das chuvas.
A informação foi divulgada pelo Twitter do Copernicus EMS. Na rede social, o programa diz que "a forte chuva em 17 e 18 de janeiro desencadeou alagamentos e deslizamentos de terra no Espírito Santo, sudeste do Brasil. Fontes locais divulgam 6 mortes. A imagem foi adquirida pelo Sentinel 1 hoje, 19 de janeiro, mostra zonas alagadas em torno de Iconha e Rio Novo do Sul". (Veja abaixo):
As chuvas que atingiram o Espírito Santo começaram na noite de sexta-feira (17), causando diversos estragos no sul do Estado. Entre os municípios mais afetados estão Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul.
Em Iconha, uma enxurrada invadiu a cidade após o rio em Vargem Alta subir mais de 4 metros e transbordar. (Veja vídeo abaixo). Carros e móveis foram levados pela água das chuvas e a cidade ficou completamente destruída. Até o momento, foram registradas seis mortes, três em Alfredo Chaves e outras três em Iconha. Centenas de pessoas estão desabrigadas.