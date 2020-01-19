Imagens de satélite mostram áreas alagadas após chuva no Sul do ES

As imagens foram cedidas pelo programa europeu Copernicus Emergency Management Service , que monitora diferentes tipos de desastres, incluindo riscos meteorológicos e alagamentos em todo o mundo. No mapa, capturado por satélite, é possível ver o contraste da terra com o mar, e as regiões que foram cobertas por água por causa das chuvas.

A informação foi divulgada pelo Twitter do Copernicus EMS. Na rede social, o programa diz que "a forte chuva em 17 e 18 de janeiro desencadeou alagamentos e deslizamentos de terra no Espírito Santo, sudeste do Brasil. Fontes locais divulgam 6 mortes. A imagem foi adquirida pelo Sentinel 1 hoje, 19 de janeiro, mostra zonas alagadas em torno de Iconha e Rio Novo do Sul". (Veja abaixo):