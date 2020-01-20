Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Vídeos e fotos mostram destruição em Iconha dois dias após chuva
Confira as imagens

Vídeos e fotos mostram destruição em Iconha dois dias após chuva

Imagens feitas por moradores e voluntários revelam o cenário deixado pelo temporal que atingiu o Sul do Espírito Santo na última sexta-feira (17)

Publicado em 19 de Janeiro de 2020 às 21:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2020 às 21:04
Iconha, vista de cima, completamente alagada Crédito: Lucas Knupp
Comércio destruído, móveis espalhados pelas ruas, carros pendurados e muita lama. Este é o cenário encontrado em Iconha, no Sul do Espírito Santo, dois dias depois que as chuvas atingiram o município. Várias comunidades estão isoladas e dezenas de pessoas sem lugar para morar. Até a tarde deste domingo (19), foram registradas três mortes no local.
O internauta Wagner Petri percorreu a cidade, e mostra, no vídeo abaixo, como está a situação em diversos pontos de Iconha.
Iconha foi uma das cidades mais atingidas pela chuva que começou na noite da última sexta-feira (17). O nível do Rio Iconha subiu mais de quatro metros, provocando uma enxurrada que varreu o município.
"Iconha acabou. Vamos precisar da ajuda do governador e do presidente para reconstruir a cidade", declarou o prefeito João Paganini.
Aos poucos, moradores tentam limpar as ruas e recuperar o que restou. Confira a galeria com as fotos:

Como está Iconha após as chuvas

Veja Também

"É incalculável", diz prefeito de Iconha sobre prejuízos com enxurrada

Mulher desaparece após chuva "carregar" casa em Iconha

Tragédia em Iconha: morte, pontes caídas e comunidades isoladas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Prisioneiros algemados e executados: as acusações de crimes de guerra contra o soldado mais condecorado da Austrália
Purê de aipim/mandioca
Aprenda a preparar purê de aipim para as refeições do dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados