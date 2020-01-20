Vídeos e fotos mostram destruição em Iconha dois dias após chuva

Comércio destruído, móveis espalhados pelas ruas, carros pendurados e muita lama. Este é o cenário encontrado em Iconha, no Sul do Espírito Santo, dois dias depois que as chuvas atingiram o município. Várias comunidades estão isoladas e dezenas de pessoas sem lugar para morar. Até a tarde deste domingo (19), foram registradas três mortes no local.
O internauta Wagner Petri percorreu a cidade, e mostra, no vídeo abaixo, como está a situação em diversos pontos de Iconha.
Iconha foi uma das cidades mais atingidas pela chuva que começou na noite da última sexta-feira (17). O nível do Rio Iconha subiu mais de quatro metros, provocando uma enxurrada que varreu o município.
"Iconha acabou. Vamos precisar da ajuda do governador e do presidente para reconstruir a cidade", declarou o prefeito João Paganini.
Aos poucos, moradores tentam limpar as ruas e recuperar o que restou. Confira a galeria com as fotos: