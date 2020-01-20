Advogado capixaba percorre Iconha e mostra carro pendurado na beira do rio

O advogado capixaba Magno Martins percorreu o Rio Iconha de barco para mostrar a situação da cidade após as chuvas que atingiram o Sul do Estado na última sexta-feira (17). Durante o percurso de mais de uma hora, realizado no último domingo (20), Magno flagrou cenas impressionantes, entre elas a de um carro pendurado na beira do rio.
"Saímos de Piúma e fomos subindo o rio até Iconha para ver a situação e se conseguíamos localizar alguma vítima. O cenário era devastador. Encontramos animais mortos, camas, geladeiras e uns quatro ou cinco veículos dentro e às margens do rio", lembra.
Durante percurso no rio, advogado flagrou cena de destruição
Magno, que é morador de Piúma, foi para Iconha ainda na sexta-feira à noite para ajudar moradores do município. Junto a um amigo, ele tentou resgatar pessoas de barco que estavam ilhadas em comunidades. O cenário, segundo ele, era assustador.
"Fui pensando que era um alagamento normal, mas o que encontrei foi uma cena de guerra. A água passou muito forte, as casas ribeirinhas caíram tudo. Não vou conseguir dormir direito depois do que eu vi lá "
Nos vídeos gravados pelo advogado é possível ver a destruição deixada pela chuva nas casas que ficam ao redor do rio. De acordo com a Defesa Civil Estadual, o Rio Iconha chegou a subir mais de quatro metros, transbordando e invadindo a cidade.
Iconha foi um dos municípios mais atingidos pela chuva que começou na noite da última sexta-feira (17). Uma enxurrada de água varreu a cidade, destruindo comércios, casas e levando carros e móveis. O alagamento deixou moradores desesperados (confira no vídeo abaixo).
Até a manhã desta segunda-feira (20), 35 pessoas estavam fora de casa e sendo acolhidas por abrigos em Iconha. Três mortes foram registradas na cidade.
Outros municípios como Alfredo Chaves, Rio Novo do Sul e Vargem Alta também ficaram destruídos por causa das chuvas. A Defesa Civil contabiliza um total de seis mortes e 426 pessoas que estão desalojadas ou desabrigadas no sul do Estado.