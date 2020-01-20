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Após forte chuva

Mais de 1,6 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas no Sul do ES

Novo boletim da Defesa Civil foi divulgado na tarde desta segunda-feira (20); número de desabrigados e desalojados quadruplicou desde a última divulgação, que foi nesta manhã
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 18:55

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 18:55

Enchente em Iconha. Água baixou e cidade ficou cheia de lama Crédito: Foto do leitor/Lucas Knupp
A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil divulgou na tarde desta segunda-feira (20) um novo boletim com as informações sobre as chuvas no Espírito Santo. Nele, consta que aumentou para 1.625 o número de desabrigados e desalojados em Iconha, o que representa quase o quádruplo do número que foi divulgado nesta manhã, quando eram 426 ao todo. No Sul, três pessoas estão desaparecidas e seis morreram.

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MORTES EM ALFREDO CHAVES E ICONHA

O município de Alfredo Chaves foi o que registrou o maior volume de chuvas no Espírito Santo - 249,2 milímetros. Lá foram registradas duas mortes na localidade de Cachoeirinha e alagamentos por toda a cidade.
Em Iconha, um homem foi encontrado morto no quintal de casa. A suspeita é que ele tenha morrido afogado devido aos alagamentos. O comércio também foi bastante atingido no município. Segundo o chefe de Gabinete da Prefeitura de Iconha, Leandro Mezadre, praticamente 100% do comércio da cidade teve prejuízos.

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