A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil divulgou na tarde desta segunda-feira (20) um novo boletim com as informações sobre as chuvas no Espírito Santo. Nele, consta que aumentou para 1.625 o número de desabrigados e desalojados em Iconha, o que representa quase o quádruplo do número que foi divulgado nesta manhã, quando eram 426 ao todo. No Sul, três pessoas estão desaparecidas e seis morreram.
MORTES EM ALFREDO CHAVES E ICONHA
O município de Alfredo Chaves foi o que registrou o maior volume de chuvas no Espírito Santo - 249,2 milímetros. Lá foram registradas duas mortes na localidade de Cachoeirinha e alagamentos por toda a cidade.
Em Iconha, um homem foi encontrado morto no quintal de casa. A suspeita é que ele tenha morrido afogado devido aos alagamentos. O comércio também foi bastante atingido no município. Segundo o chefe de Gabinete da Prefeitura de Iconha, Leandro Mezadre, praticamente 100% do comércio da cidade teve prejuízos.
Mais de 1,6 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas no Sul do ES