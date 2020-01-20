Mais de 1,6 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas no Sul do ES

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil divulgou na tarde desta segunda-feira (20) um novo boletim com as informações sobre as chuvas no Espírito Santo. Nele, consta que aumentou para 1.625 o número de desabrigados e desalojados em Iconha, o que representa quase o quádruplo do número que foi divulgado nesta manhã, quando eram 426 ao todo. No Sul, três pessoas estão desaparecidas e seis morreram.