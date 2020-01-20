Após temporal, rodovia entre Iconha e Vargem Alta está totalmente interditada

Rodovia ES 375, entre Iconha e Vargem Alta, está totalmente interditada Crédito: Evair de Melo

A rodovia ES 375, que interliga os municípios de Iconha e Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo , está totalmente interditada desde a última sexta-feira (17), quando a região foi atingida por fortes chuvas e os níveis dos rios Rio Novo e Iconha subiram, invadindo residências e causando estragos.

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O DER-ES também informou que foi limitado o trânsito de veículos na ponte do distrito de Monte Belo, em Iconha. Só é permitido veículo com, no máximo, 12 toneladas. Acima disso, também é necessário passar por Cachoeiro. O motorista que sai da BR 101 e quer ter acesso à Vargem Alta pode utilizar as rodovias ES 488 e ES 164.

Outra rodovia que está totalmente interditada é a ES 146, na altura de Cachoeirinha, em Alfredo Chaves, por conta de deslizamento de terra. O DER-ES também está trabalhando para desobstruir a via.

ACESSO A ICONHA

O acesso ao município de Iconha acontece pela BR 101, pelas duas vias de entrada: sentidos Rio Novo do Sul e Anchieta. Mas, segundo o DER-ES, a Defesa Civil está restringindo o acesso à região e o trânsito pesado chega pela cidade pelo contorno de Iconha.

ACESSO A VARGEM ALTA