Após temporal, rodovia entre Iconha e Vargem Alta está totalmente interditada

A rodovia ES 375, que interliga os municípios de Iconha e Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, está totalmente interditada desde a última sexta-feira (17), quando a região foi atingida por fortes chuvas e os níveis dos rios Rio Novo e Iconha subiram, invadindo residências e causando estragos.
O trecho mais prejudicado é no quilômetro 21, no Distrito de Mirante de Princesa do Rodeio, em Rio Novo do Sul. Parte da via foi arrastada pela água e, segundo o Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), a equipe está avaliando a melhor forma de restabelecer o trânsito no local. A alternativa para motoristas é passar por Cachoeiro de Itapemirim.
O DER-ES também informou que foi limitado o trânsito de veículos na ponte do distrito de Monte Belo, em Iconha. Só é permitido veículo com, no máximo, 12 toneladas. Acima disso, também é necessário passar por Cachoeiro. O motorista que sai da BR 101 e quer ter acesso à Vargem Alta pode utilizar as rodovias ES 488 e ES 164.
Outra rodovia que está totalmente interditada é a ES 146, na altura de Cachoeirinha, em Alfredo Chaves, por conta de deslizamento de terra. O DER-ES também está trabalhando para desobstruir a via.
ACESSO A ICONHA
O acesso ao município de Iconha acontece pela BR 101, pelas duas vias de entrada: sentidos Rio Novo do Sul e Anchieta. Mas, segundo o DER-ES, a Defesa Civil está restringindo o acesso à região e o trânsito pesado chega pela cidade pelo contorno de Iconha.
ACESSO A VARGEM ALTA
Para quem sai de Vitória para Vargem Alta, a orientação do DER-ES é passar pela BR 262. Já quem vem do sentido Rio de Janeiro, é necessário passar pela BR 101, por Cachoeiro de Itapemirim, BR 482 e ES 164.