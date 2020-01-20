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Estragos na ES 375

Vídeo mostra rodovia completamente destruída após chuvas no Sul do ES

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) recomenda que motoristas evitem passar pela ES 375 e pela ES 146

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 14:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 14:40
Imagem de vídeo que mostra a rodovia ES 375 destruída no trecho de Rio Novo do Sul Crédito: Reprodução/Thiago Fiório - prefeito de Rio Novo do Sul
Dois trechos de rodovias estaduais que estão interditados por causa do temporal que atingiu o Sul do Espírito Santo devem demorar mais de um mês para serem liberados: o quilômetro 21 da ES 375, que interliga os municípios de Iconha e Vargem Alta, e a ES 146,na altura de Cachoeirinha, em Alfredo Chaves.
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) recomenda que o motorista evite passar pelas duas rodovias. "(Oriento) que as pessoas evitem passar nessas duas rodovias. Sei que às vezes o motorista precisa ir buscar um amigo, buscar um parente, mas faça isso com muito cuidado. Se for possível, evitem essas duas rodovias", ressaltou o diretor-geral do DER, Luiz Cesar Maretto, em entrevista ao programa CBN Vitória.
Nos dois trechos, barrancos desabaram, atingiram as rodovias. Na ES 375, além do desmoronamento, parte da via foi arrastada pela água. Ou seja, além da limpeza das vias, que deve demorar mais de um mês, nesta rodovia o trecho atingido precisará ser reconstruído.
Um vídeo feito pelo prefeito de Rio Novo do Sul, Thiago Fiório, traz imagens impressionantes que mostram a destruição provocada pelo temporal no trecho da ES 375 que fica no município. Confira o vídeo abaixo:
Sem conseguir contato com os pais que moram no interior de Alfredo Chaves, o gestor de resíduos Gustavo Quintino Sartori percorreu alguns acessos para encontrá-los e também gravou o trecho destruído na ES 375. A minha primeira tentativa foi por lá, mas não tinha como. Precisei ir pelo distrito de Matilde e só consegui porque estava com uma moto de trilha, contou.
A alternativa para motoristas é passar por Cachoeiro de Itapemirim. Já na ES 146, um desafio da equipe do DER é a retirada de rochas pesadas. "Uma rocha que caiu na ES 146 é gigantesca. Vamos ter que romper a rocha", explicou Maretto.
O DER-ES também informou que foi limitado o trânsito de veículos na ponte do distrito de Monte Belo, em Iconha. Só é permitido veículo com, no máximo, 12 toneladas. Acima disso, também é necessário passar por Cachoeiro.

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