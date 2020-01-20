Fecomércio estuda linha de crédito a comerciantes afetados pela chuva no Sul do ES

Água das chuvas invadiu comércios em Iconha deixando estabelecimentos destruídos Crédito: Internauta

"Vamos marcar uma reunião em caráter de urgência com a mesa diretora para decidir se vamos fazer alguma ação de ajuda financeira, arrumar um financiamento ou criar uma linha de crédito para a recuperação do setor de comércio da região", declarou o vice-presidente da Fecomércio João Elvécio Faé.

Enxurrada provocada pela chuva levou mercadorias de comércio em Iconha Crédito: Luciana Pessanha Tavares

Esta não seria a primeira vez que a Fecomércio liberaria um plano de ajuda financeira para comerciantes afetados por tragédias. Durante a greve da Polícia Militar, em fevereiro de 2017, a federação criou uma linha de crédito para pessoas que tiveram prejuízo total ou parcial no comércio.

"Não acredito que vamos ter problema em aprovar uma medida dessa, mas precisamos da liberação do conselho da Federação. Por enquanto, estamos pedindo sindicatos e empresas doações para os comerciantes e a população destas regiões afetadas" João Elvécio Faé - Vice-presidente da Fecomércio

Além da perda de mercadorias, em alguns municípios como Iconha Alfredo Chaves , os estabelecimentos comerciais ficaram completamente destruídos. Por causa disso, segundo Faé, não é possível estimar quanto tempo levará para o comércio se reerguer.