Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Fecomércio estuda linha de crédito a comerciantes afetados pela chuva no Sul do ES
Sul do Estado

Fecomércio estuda linha de crédito a comerciantes afetados pela chuva no Sul do ES

Vice-presidente da Federação disse que mesa diretora se reunirá ainda esta semana para analisar liberação de financiamento para comerciantes do sul Estado que foram atingidos pelas chuvas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 13:50

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 13:50

Água das chuvas invadiu comércios em Iconha deixando estabelecimentos destruídos   Crédito: Internauta
A Federação do Comércio do Espírito Santo estuda a liberação de uma linha de crédito para comerciantes que foram afetados pelas chuvas fortes que atingiram o Sul do Estado. Em alguns locais, como Iconha, 100% do comércio foi praticamente perdido. 
"Vamos marcar uma reunião em caráter de urgência com a mesa diretora para decidir se vamos fazer alguma ação de ajuda financeira, arrumar um financiamento ou criar uma linha de crédito para a recuperação do setor de comércio da região", declarou o vice-presidente da Fecomércio João Elvécio Faé.
Enxurrada provocada pela chuva levou mercadorias de comércio em Iconha  Crédito: Luciana Pessanha Tavares
Esta não seria a primeira vez que a Fecomércio liberaria um plano de ajuda financeira para comerciantes afetados por tragédias. Durante a greve da Polícia Militar, em fevereiro de 2017, a federação criou uma linha de crédito para pessoas que tiveram prejuízo total ou parcial no comércio. 
"Não acredito que vamos ter problema em aprovar uma medida dessa, mas precisamos da liberação do conselho da Federação. Por enquanto, estamos pedindo sindicatos e empresas doações para os comerciantes e a população destas regiões afetadas"
João Elvécio Faé - Vice-presidente da Fecomércio

Veja Também

Vídeos e fotos mostram destruição em Iconha dois dias após chuva

Chuvas causaram danos em 90% de Alfredo Chaves, diz Defesa Civil

Chuva deixa mortos, isola cidades e gera prejuízo no ES. Veja ponto a ponto

Além da perda de mercadorias, em alguns municípios como Iconha e Alfredo Chaves, os estabelecimentos comerciais ficaram completamente destruídos. Por causa disso, segundo Faé, não é possível estimar quanto tempo levará para o comércio se reerguer.
"Pode levar 30 dias a seis meses, depende da situação de cada lugar, da ajuda que receber. Tem comércio que perdeu as paredes, caiu tudo. Todas estas questões vão ser analisadas pela Fecomércio para saber qual medida tomar", finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suspeito de assaltar taxista é preso durante velório no Norte do ES
Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados