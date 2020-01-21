Governo do ES desmente recusa de apoio federal a cidades afetadas pela chuva
O governo do Espírito Santo desmentiu, na manhã desta terça-feira (21), boatos que circulam nas redes sociais de que o governador Renato Casagrande teria rejeitado ajuda federal para reconstrução de cidades atingidas pelas fortes chuvas no sul do Estado.
Em nota oficial, o coordenador Estadual da Defesa Civil, coronel André Có, declarou que Estado, governo federal e municípios estão trabalhando "em conjunto no socorro às vítimas das chuvas intensas que caíram nos últimos dias na região Sul do Espírito Santo".
De acordo com o coronel, a Secretária Nacional da Defesa Civil, que pertence ao governo federal, enviou ao Espírito Santo o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), major Armin Braun, para contribuir com a operação. Desde que chegou ao Estado, o major participou de reuniões com municípios e também com o governador Renato Casagrande.
Em um destes encontros, que aconteceu na última segunda-feira (20), foi decidido que o governo do Espírito Santo decretaria estado de calamidade pública para quatro municípios: Iconha, Vargem Alta, Alfredo Chaves e Rio Novo do Sul e o decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (21). O major Armin Braun se comprometeu em garantir o reconhecimento federal da medida nesta quarta-feira (22).
"Esse recurso federal é obrigatório para ações emergenciais de reconstrução de infraestrutura, mas precisa de um levantamento para saber o que já foi feito e onde. O valor vai depender da necessidade apresentada pelos municípios e o que já está sendo coberto pelo dinheiro do Estado. Mas é um dinheiro que sai de maneira bastante rápida em relação a outras demandas. Geralmente costuma levar um, dois meses", ressaltou.
CASAGRANDE CRITICA BOATOS
O governador Renato Casagrande criticou os boatos de que ele estaria recusando ajuda financeira. De acordo com ele, o governo federal já está atuando no Estado.
"O governo federal está aqui, o exército, a Defesa Civil Nacional. Isso é política de mais baixo nível, de quem aproveita uma hora de dor para criar instabilidade e dizer que não estamos aceitando ajuda. Gente que em vez de ajudar, atrapalha."