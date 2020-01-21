Governo do ES desmente recusa de apoio federal a cidades afetadas pela chuva

Em nota oficial, o coordenador Estadual da Defesa Civil, coronel André Có, declarou que Estado, governo federal e municípios estão trabalhando "em conjunto no socorro às vítimas das chuvas intensas que caíram nos últimos dias na região Sul do Espírito Santo".

"Esse recurso federal é obrigatório para ações emergenciais de reconstrução de infraestrutura, mas precisa de um levantamento para saber o que já foi feito e onde. O valor vai depender da necessidade apresentada pelos municípios e o que já está sendo coberto pelo dinheiro do Estado. Mas é um dinheiro que sai de maneira bastante rápida em relação a outras demandas. Geralmente costuma levar um, dois meses", ressaltou.