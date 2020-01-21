Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Governo do ES desmente recusa de apoio federal a cidades afetadas pela chuva
Ajuda aceita

Governo do ES desmente recusa de apoio federal a cidades afetadas pela chuva

Defesa Civil Estadual diz que está trabalhando em conjunto com o governo federal e municípios para prestar socorro às vítimas das chuvas que atingiram o sul do Estado

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 11:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2020 às 11:28
Bombeiros registram cenário de destruição após chuva forte em Iconha, no Sul do ES Crédito: Corpo de Bombeiros
Governo do ES desmente recusa de apoio federal a cidades afetadas pela chuva
O governo do Espírito Santo desmentiu, na manhã desta terça-feira (21), boatos que circulam nas redes sociais de que o governador Renato Casagrande teria rejeitado ajuda federal para reconstrução de cidades atingidas pelas fortes chuvas no sul do Estado. 
Em nota oficial, o coordenador Estadual da Defesa Civil, coronel André Có, declarou que Estado, governo federal e municípios estão trabalhando "em conjunto no socorro às vítimas das chuvas intensas que caíram nos últimos dias na região Sul do Espírito Santo".
De acordo com o coronel, a Secretária Nacional da Defesa Civil, que pertence ao governo federal, enviou ao Espírito Santo o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), major Armin Braun, para contribuir com a operação. Desde que chegou ao Estado, o major participou de reuniões com municípios e também com o governador Renato Casagrande.
Iconha é um dos municípios destruídos pela chuva que está recebendo apoio federal Crédito: Foto do leitor/Lucas Knupp
Em um destes encontros, que aconteceu na última segunda-feira (20), foi decidido que o governo do Espírito Santo decretaria estado de calamidade pública para quatro municípios: Iconha, Vargem Alta, Alfredo Chaves e Rio Novo do Sul e o decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (21). O major Armin Braun se comprometeu em garantir o reconhecimento federal da medida nesta quarta-feira (22).
"Esse recurso federal é obrigatório para ações emergenciais de reconstrução de infraestrutura, mas precisa de um levantamento para saber o que já foi feito e onde. O valor vai depender da necessidade apresentada pelos municípios e o que já está sendo coberto pelo dinheiro do Estado. Mas é um dinheiro que sai de maneira bastante rápida em relação a outras demandas. Geralmente costuma levar um, dois meses", ressaltou.

CASAGRANDE CRITICA BOATOS

O governador Renato Casagrande criticou os boatos de que ele estaria recusando ajuda financeira. De acordo com ele, o governo federal já está atuando no Estado.
"O governo federal está aqui, o exército, a Defesa Civil Nacional. Isso é política de mais baixo nível, de quem aproveita uma hora de dor para criar instabilidade e dizer que não estamos aceitando ajuda. Gente que em vez de ajudar, atrapalha."
Renata Casagrande - Governador do Estado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados