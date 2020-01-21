Chuva no ES: Defesa Civil Nacional dá apoio a cidades destruídas

Equipes da Defesa Civil Nacional foram enviadas ao Espírito Santo para dar apoio a cidades afetadas pelas fortes chuvas. Desde sábado, técnicos avaliam a destruição causada pelos temporais em quatro municípios: Alfredo Chaves, Iconha, Rio Novo do Sul e Vargem Alta.
"O nosso objetivo é verificar os danos e, a partir da decretação da situação de emergência e do envio do plano de trabalho pelos municípios, repassar recursos para a reconstrução das áreas afetadas"
Durante o fim de semana, o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), Armin Braun, acompanhou os trabalhos nas localidades atingidas. Ele fez um sobrevoo sobre a área do desastre para avaliação dos danos e dos territórios mais afetados e garantiu apoio aos municípios. "O Governo Federal vai ajudar sempre que necessário", disse.
O diretor do Cenad também participou de uma reunião com o governador Renato Casagrande, com os prefeitos e representantes das defesas civis locais. Durante o encontro, foi anunciado que o governo iria declarar estado de calamidade pública para os quatro municípios mais afetados no sul do Estado. O decreto deve ser assinado nesta terça-feira (21):