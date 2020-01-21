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Sul do Estado

Chuva no ES: Defesa Civil Nacional dá apoio a cidades destruídas

Equipes da Defesa Civil Nacional foram enviadas ao Espírito Santo para auxiliar nos trabalhos de recuperação de cidades afetadas pelas chuvas

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 23:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 23:31
Alfredo Chaves ficou embaixo d'água após fortes chuvas Crédito: Divulgação/Notaer
Equipes da Defesa Civil Nacional foram enviadas ao Espírito Santo para dar apoio a cidades afetadas pelas fortes chuvas. Desde sábado, técnicos avaliam a destruição causada pelos temporais em quatro municípios: Alfredo ChavesIconhaRio Novo do Sul e Vargem Alta.
"O nosso objetivo é verificar os danos e, a partir da decretação da situação de emergência e do envio do plano de trabalho pelos municípios, repassar recursos para a reconstrução das áreas afetadas"
Coronel Alexandre Lucas - Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério de Desenvolvimento Regional
Durante o fim de semana, o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), Armin Braun, acompanhou  os trabalhos nas localidades atingidas. Ele fez um sobrevoo sobre a área do desastre para avaliação dos danos e dos territórios mais afetados e garantiu apoio aos municípios. "O Governo Federal vai ajudar sempre que necessário", disse.
O diretor do Cenad também participou de uma reunião com o governador Renato Casagrande, com os prefeitos e representantes das defesas civis locais. Durante o encontro, foi anunciado que o governo iria declarar estado de calamidade pública para os quatro municípios mais afetados no sul do Estado. O decreto deve ser assinado nesta terça-feira (21):

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