Chuva no ES: novas imagens mostram destruição no Sul do Estado

Desde que as fortes chuvas atingiram o Sul do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (17), o Corpo de Bombeiros tem acompanhado o estrago causado. A corporação tem trabalhado em Iconha, Vargem Alta, Alfredo Chaves e região em busca de amenizar tamanha tragédia e buscar pelas pessoas que estão desaparecidas.
São 150 bombeiros militares atuando no Sul do Estado. Em entrevista, o tenente-coronel Carlos Wagner Borges explicou que chegar aos pontos dos interiores das cidades é complexo. "A maior dificuldade é transpor os obstáculos até as pessoas que estão necessitando de socorro. Há muita barreira caída, muita lama, e isso dificulta o acesso a essas vítimas", observou.
Bombeiros registram cenário de destruição em Iconha
1,6 MIL DESABRIGADOS OU DESALOJADOS
A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil divulgou na tarde desta segunda-feira (20) um novo boletim com as informações sobre as chuvas no Espírito Santo. Nele, consta que aumentou para 1.625 o número de desabrigados e desalojados em Iconha, o que representa quase o quádruplo do número que foi divulgado nesta manhã, quando eram 426 ao todo. No Sul, três pessoas estão desaparecidas e seis morreram.
MORTES EM ALFREDO CHAVES E ICONHA
O município de Alfredo Chaves foi o que registrou o maior volume de chuvas no Espírito Santo - 249,2 milímetros. Lá foram registradas duas mortes na localidade de Cachoeirinha e alagamentos por toda a cidade.
Em Iconha, um homem foi encontrado morto no quintal de casa. A suspeita é que ele tenha morrido afogado devido aos alagamentos. O comércio também foi bastante atingido no município. Segundo o chefe de Gabinete da Prefeitura de Iconha, Leandro Mezadre, praticamente 100% do comércio da cidade teve prejuízos.