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Fotos e vídeo

Chuva no ES: novas imagens mostram destruição no Sul do Estado

Ao todo, 150 bombeiros militares estão atuando no Sul do Estado; a corporação fez fotos e vídeos

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 22:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 22:06
Bombeiros registram cenário de destruição após chuva forte em Iconha, no Sul do ES Crédito: Corpo de Bombeiros
Desde que as fortes chuvas atingiram o Sul do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (17), o Corpo de Bombeiros tem acompanhado o estrago causado. A corporação tem trabalhado em Iconha, Vargem Alta, Alfredo Chaves e região em busca de amenizar tamanha tragédia e buscar pelas pessoas que estão desaparecidas. 
São 150 bombeiros militares atuando no Sul do Estado. Em entrevista, o tenente-coronel Carlos Wagner Borges explicou que chegar aos pontos dos interiores das cidades é complexo. "A maior dificuldade é transpor os obstáculos até as pessoas que estão necessitando de socorro. Há muita barreira caída, muita lama, e isso dificulta o acesso a essas vítimas", observou.

Bombeiros registram cenário de destruição em Iconha

1,6 MIL DESABRIGADOS OU DESALOJADOS

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil divulgou na tarde desta segunda-feira (20) um novo boletim com as informações sobre as chuvas no Espírito Santo. Nele, consta que aumentou para 1.625 o número de desabrigados e desalojados em Iconha, o que representa quase o quádruplo do número que foi divulgado nesta manhã, quando eram 426 ao todo. No Sul, três pessoas estão desaparecidas e seis morreram.

MORTES EM ALFREDO CHAVES E ICONHA

O município de Alfredo Chaves foi o que registrou o maior volume de chuvas no Espírito Santo - 249,2 milímetros. Lá foram registradas duas mortes na localidade de Cachoeirinha e alagamentos por toda a cidade.
Em Iconha, um homem foi encontrado morto no quintal de casa. A suspeita é que ele tenha morrido afogado devido aos alagamentos. O comércio também foi bastante atingido no município. Segundo o chefe de Gabinete da Prefeitura de Iconha, Leandro Mezadre, praticamente 100% do comércio da cidade teve prejuízos.

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