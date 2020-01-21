Chuva no ES: novas imagens mostram destruição no Sul do Estado

São 150 bombeiros militares atuando no Sul do Estado. Em entrevista, o tenente-coronel Carlos Wagner Borges explicou que chegar aos pontos dos interiores das cidades é complexo. "A maior dificuldade é transpor os obstáculos até as pessoas que estão necessitando de socorro. Há muita barreira caída, muita lama, e isso dificulta o acesso a essas vítimas", observou.