Campanha ajuda a recolher livros para a biblioteca pública de Iconha

As doações serão recebidas na sede da Casa da Memória de Vila Velha (Rua Luciano das Neves, 14, Prainha). O local funcionará todos os dias, das 10h às 16h. Serão aceitos livros de literatura e infanto-juvenis.

A Prefeitura de Vila Velha abriu um segundo espaço para recebimento dos materiais. As salas 108 e 111 da Secretaria Municipal de Educação (Rua Castelo Branco, n° 1803, Centro) estão recebendo doações de livros de literatura, do gênero infantil e de registros históricos.

Segundo Manoel, após este primeiro ato, o projeto vai prosseguir com ajuda do Arquivo Público para recuperar os documentos históricos. "Uma cidade sem memória, sem história, ela não respira. Iconha tem uma característica muito peculiar. Tenho muitos amigos que moram lá e é um povo muito guerreiro e acolhedor. E realmente tem que recuperar o que foi perdido", detalha.