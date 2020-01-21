'Perdi 20 anos de trabalho em 2h de chuva', diz comerciante de Iconha

Ruas do município ficaram cheias de lama após as enxurradas. Crédito: Luciana Pessanha Tavares

Comerciantes do município de Iconha tentam se reerguer após as fortes chuvas que atingiram o município na noite de sexta-feira (17), com a enxurrada que invadiu casas, lojas e agências bancárias. Em um restaurante, a lama chegou a mais de um metro de altura. "Perdi vinte anos de trabalho em duas horas de chuva", disse José Antônio Marconsini, dono do estabelecimento.

"Chorei muito, muita lágrima e muito suor perdido em 20 anos trabalhando à noite com minha família, carregando marmita, todos os dias acordando cedo. Foi muito triste perder tudo isso em duas horas de chuva" José Antônio Marconsini - Dono de restaurante

José Antônio Maconsini, dono de restaurante perdeu tudo em Iconha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Três dias depois da enxurrada, parte do município ainda está sem energia ou água. Com a situação, caminhões-pipa realizam o abastecimento da cidade, também não há onde comprar roupas, comidas, medicamentos, moradores aguardam por doações. No local, as agências bancárias também foram afetadas pela lama, computadores e máquinas foram danificados pelas águas, impossibilitando o saque ou transições bancárias.

"Cem por cento do nosso comércio foi perdido. Todas as lojas foram afetadas", disse Leandro Mezadre, chefe de gabinete.

Na Câmara Municipal, a situação de destruição também se repete. Funcionários do local passaram a manhã jogando fora móveis e equipamentos de trabalho, além de documentos perdidos. De acordo com a diretora da Câmara de Vereadores, Neidiane Vieira Coutinho, os danos são irreparáveis. "Todos os dados de servidores, acervo do município, além de elementos da cultura do local foram perdidos nas chuvas".

De acordo com dados divulgados pela Defesa Civil, até o momento 55 pessoa estão desalojados e 22 desabrigados em Iconha. O número de imóveis destruídos no município ainda não foi contabilizado pela Coordenadoria Estadual. Uma força tarefa com Bombeiros de Vitória e de outros municípios foi encaminhada para auxiliar na busca dos desaparecidos e ajudar a cidade a se reerguer o mais rápido possível.

"Cada um deve doar um pouco, se ajudar um pouco para que as coisas fluam, pois a situação está muito complicada", alegou uma das vítimas das enchentes.

Veja Também Governo do ES vai decretar estado de calamidade para 4 municípios do Sul

Moradores montaram um pequeno ponto de apoio na rua , com biscoitos, pães, café e água, para ajudar quem está trabalhando ou mesmo quem está sem comida em casa.

Reportagem de Maria Clara Leitão , com informações da TV Gazeta