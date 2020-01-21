Enchente em Iconha. Água baixou e cidade ficou cheia de lama Crédito: Foto do leitor/Lucas Knupp

Your browser does not support the audio element. Vídeo com queixa de morador viraliza e Iconha nega exigência de CPF para doações

Um vídeo onde um morador de Iconha reclama da dificuldade de conseguir colchões para os afetados pela enchente que causou destruição em municípios do Sul do Espírito Santo devido à falta de documentação viralizou e gerou muitos questionamentos nas redes sociais sobre como é feita a entrega das doações na cidade.

A Prefeitura de Iconha, que está responsável pelo recebimento e distribuição de todas as doações na Associação dos Caminhoneiros do Sul do Espírito Santo (Ascames), emitiu uma nota explicando que é feito um cadastro básico contendo ao menos nome e endereço, necessários para subsidiar recursos em prol da reconstrução da cidade.

O assessor de comunicação Vinicius Figueira, fonte indicada pela Prefeitura de Iconha, explicou que muitas pessoas perderam os documentos e não ficarão desassistidas por conta disso. Isso seria desumano. Estamos pegando o nome, porque esses dados serão enviados a órgãos, como o Ministério Público Estadual. Informações iniciais como nome, sobrenome e local onde residem nos ajudarão a fazer o cadastramento mais completo depois.

Vinícius informou ainda que o município entende que a situação é difícil e preocupante para todo mundo. É difícil controlar o estresse a aflição das pessoas agora, mas estamos tentando manter o equilíbrio e conduzir da melhor forma, assistindo e cuidando de todo mundo, porque sabemos que tudo virou uma catástrofe, explicou.

O coordenador paroquial de Iconha, Alessandro Gomes, falou sobre como está sendo feito a recepção de alimentos na igreja. "A orientação é a mesma dada anteriormente. A igreja está recebendo apenas alimentos prontos e todas as outras doações devem ser feitas na Ascames."

O governo do Estado, citado no vídeo como responsável por pedir o CPF aos moradores, através de uma assistente social, emitiu uma nota informando que não está responsável pelo serviço de recebimento e distribuição dos colchões e outras doações.

A Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) informa que não há nenhum servidor da Pasta atuando na distribuição de donativos às vítimas das chuvas que atingiram municípios da região sul do Espírito Santo.

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A Setades comunicou ainda que nesta terça-feira (21) será encaminhada uma equipe ao município de Iconha para realizar levantamento e cadastro de famílias afetadas pelo desastre. "Desde o ocorrido, o governo do Estado não tem medido esforços para atender a população das cidades duramente castigadas pelas chuvas, diz a nota.

LOCAIS PARA DOAÇÕES DA PREFEITURA DE ICONHA

Donativos: cesta básica, água, produtos de limpeza e colchões;

Horário: 8h às 17h