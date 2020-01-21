Produção de leite no Sul do ES deve ter perda total após chuvas

Foto área da cidade de Iconha, após as chuvas da última sexta-feira (17) Crédito: Foto do leitor/Lucas Knupp

A produção leiteira foi quase toda perdida. Não só a que seria produzida no dia a dia e escoada pelas estradas que estão destruídas, mas também aquela que já estava estocada e sofre com a falta de energia  este é o cenário previsto por Cléber Guerra, diretor administrativo e financeiro do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural ( Incaper ), em relação à agropecuária nos municípios do Sul do Espírito Santo , que ainda tentam contabilizar os prejuízos decorrentes das fortes chuvas dos últimos dias.

Cléber Guerra passou informações relativas à Secretaria de Agricultura do Espírito Santo, a qual está atrelado o Incaper Crédito: Larissa Avilez

Dados percentuais de prejuízos na agricultura do Sul do Estado, porém, ainda não puderam ser levantados. Toda a nossa rede está de sobreaviso para, quando as condições de deslocamentos forem restabelecidas, os nossos técnicos irem até as regiões produtoras. Por isso, nesse primeiro momento, os nossos esforços estão concentrados em desobstruir as estradas, disse Guerra.

Por enquanto, a previsão é que isso aconteça daqui a dois dias.

" Acredito que até lá já teremos algum levantamento. Mesmo assim, até agora, pelas informações que temos por alto, já podemos dizer que a perda foi enorme e que nunca se viu nada parecido no Espírito Santo. É estarrecedor" Cléber Guerra - Diretor administrativo e financeiro do Incaper

As cidades afetadas também são importantes produtoras de café e frutas, especialmente banana. Porém, como esta produção é voltada para a exportação, o impacto não deve ser tão sentido pelos capixabas, embora certamente representará significativas perdas para os produtores locais.

Questionado a respeito do que o governo estadual deve fazer a respeito desses prejuízos agropecuários na Região Sul, Guerra trouxe mais uma incerteza. Ainda não sabemos quais medidas serão adotadas, mas certamente algo terá de ser feito para que os produtores tenham alguma chance de se recuperar.