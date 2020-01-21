Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prejuízos

Produção de leite no Sul do ES deve ter perda total após chuvas

A afirmação é do diretor administrativo e financeiro do Incaper, Cléber Guerra. Ele explica que o Estado pode enfrentar problemas de abastecimento, em decorrência da destruição causada pela chuva e da falta de energia nos municípios sulistas

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 21:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 21:25
Foto área da cidade de Iconha, após as chuvas da última sexta-feira (17) Crédito: Foto do leitor/Lucas Knupp
A produção leiteira foi quase toda perdida. Não só a que seria produzida no dia a dia e escoada pelas estradas que estão destruídas, mas também aquela que já estava estocada e sofre com a falta de energia  este é o cenário previsto por Cléber Guerra, diretor administrativo e financeiro do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), em relação à agropecuária nos municípios do Sul do Espírito Santo, que ainda tentam contabilizar os prejuízos decorrentes das fortes chuvas dos últimos dias.
Como as cidades de IconhaVargem AltaAlfredo Chaves e Rio Novo do Sul são importantes produtoras de leite, os capixabas podem sentir os reflexos desse prejuízo em breve, de acordo com Guerra. É possível, sim, que a população da Grande Vitória, por exemplo, sofra com algum grau de desabastecimento da bebida, adiantou.
Cléber Guerra passou informações relativas à Secretaria de Agricultura do Espírito Santo, a qual está atrelado o Incaper Crédito: Larissa Avilez
Dados percentuais de prejuízos na agricultura do Sul do Estado, porém, ainda não puderam ser levantados. Toda a nossa rede está de sobreaviso para, quando as condições de deslocamentos forem restabelecidas, os nossos técnicos irem até as regiões produtoras. Por isso, nesse primeiro momento, os nossos esforços estão concentrados em desobstruir as estradas, disse Guerra.
Por enquanto, a previsão é que isso aconteça daqui a dois dias. 
" Acredito que até lá já teremos algum levantamento. Mesmo assim, até agora, pelas informações que temos por alto, já podemos dizer que a perda foi enorme e que nunca se viu nada parecido no Espírito Santo. É estarrecedor"
Cléber Guerra - Diretor administrativo e financeiro do Incaper

Veja Também

Vídeo mostra rodovia completamente destruída após chuvas no Sul do ES

Casagrande: prioridade é desobstruir estradas de comunidades isoladas

As cidades afetadas também são importantes produtoras de café e frutas, especialmente banana. Porém, como esta produção é voltada para a exportação, o impacto não deve ser tão sentido pelos capixabas, embora certamente representará significativas perdas para os produtores locais.
Questionado a respeito do que o governo estadual deve fazer a respeito desses prejuízos agropecuários na Região Sul, Guerra trouxe mais uma incerteza. Ainda não sabemos quais medidas serão adotadas, mas certamente algo terá de ser feito para que os produtores tenham alguma chance de se recuperar.

Veja Também

Fecomércio estuda linha de crédito a comerciantes afetados pela chuva no Sul do ES

Iconha vai passar pelo menos um mês sem serviços no comércio

Mais de 1,6 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas no Sul do ES

Produção de leite no Sul do ES deve ter perda total após chuvas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gelatina colorida
Receita de gelatina colorida: sobremesa é dica para o fim de semana
Gordura no fígado
Gordura no fígado: entenda os principais sinais silenciosos e como tratar
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados