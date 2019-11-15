Casagrande: prioridade é desobstruir estradas de comunidades isoladas

Casagrande, a vice Jaqueline, e o prefeito de Viana Gilson Daniel foram à locais afetados pelas chuvas Crédito: Hélio Filho/Secom

"Em Santa Leopoldina temos muitas comunidades isoladas ainda. Como lá é um município de muitas comunidades no interior e as estradas estão muito destruídas, precisamos ainda de muitas máquinas para liberar os acessos e de dar muito apoio às famílias, porque muita gente perdeu as roupas, perdeu móveis, não tem água potável. Então a gente precisa fazer esse trabalho para fazer chegar água, fazer chegar colchão, kits de higiene... é esse o trabalho agora e vamos intensificar para poder minorar o sofrimento das famílias", afirmou.

Em entrevista coletiva concedida à imprensa na Prefeitura de Viana, Casagrande disse a partir desta sexta, com a pausa nas chuvas, é que as máquinas dos municípios estão podendo fazer esse trabalho nas estradas. "Estamos dando apoio do governo do Estado [aos municípios], as empresas de manutenção que trabalham com o governo estão cuidando das rodovias estaduais e dando apoio aos municípios no que eles precisam".

"A hora é de limpar as estradas para fazer chegar às comunidades água potável, colchão, kit higiene, alimentação... é esse o trabalho que está se fazendo a partir de hoje cedo" Renato Casagrande - Governador do ES

Tanto Santa Leopoldina como Viana chegaram a decretar situação de emergência por causa das chuvas. Vários bairros continuam alagados por causa do transbordo de rios. Em 72 horas, a cidade das Montanhas acumula 163 milímetros de chuva e Viana 273 mm

COMPARAÇÃO COM CHUVAS DE 2013

Questionado se a proporção e estragos das chuvas desta semana se assemelham às de 2013, Casagrande disse que desta vez o número de municípios impactados foi menor.

"Em alguns lugares a proporção é muito grande, como é o caso de Viana e Santa Leopoldina, mas nós não tivemos impactos neste ano como foi em 2013, que foi uma chuva que atingiu o Estado todo ao mesmo tempo e atingiu também o Estado de Minas Gerais. A situação foi muito mais grave, porque tivemos praticamente os 78 municípios na situação que estamos hoje com Viana e Santa Leopoldina", comentou.

Your browser does not support the audio element. Casagrande, prioridade é desobstruir estradas de comunidades isoladas

Segundo o governador, até agora os municípios mais afetados são Viana, Santa Leopoldina, Domingos Martins, Marechal Floriano, Alegre, além da Grande Vitória.

PROMESSA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA

Casagrande disse que passado esse primeiro momento, de desobstrução de estradas e apoio à vítimas, o governo continuará investindo em obras de infraestrutura para minimizar possíveis impactos de chuvas futuras.