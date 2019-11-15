Casagrande visita áreas afetadas pelas chuvas em Santa Leopoldina

Governador do ES, Renato Casagrande, avalia situação de Santa Leopoldina Crédito: Giovani Pagotto/Secom-ES

A situação crítica de Santa Lepoldina , município do Espírito Santo que foi tomado pelas águas e palco de vários deslizamentos de terra, levou o governador Renato Casagrande até a cidade para se reunir com o prefeito da cidade, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.

Neste momento o governador visita bairros que ficam na sede, em Barra de Mangaraí e em alguns trechos do interior de Santa Leopoldina.

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Casagrande colocou à disposição dos municípios kits se higiene, cestas básicas, colchões e telhas de amianto.

Ainda não há detalhes de quais medidas emergenciais serão tomadas para amenizar os efeitos climáticos na região, uma das mais atingidas pelas fortes chuvas que desde a noite de terça-feira (11) têm tomado o Estado.

Casagrande, em reunião com Bombeiros e Defesa Civil em Santa Leopoldina Crédito: Giovani Pagotto/Secom-ES

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O prefeito de Santa Leopoldina, Vavá Coutinho, chegou a decretar situação de emergência. Segundo o Climatempo, a cidade acumula em 72 horas 163 mm de chuva.

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