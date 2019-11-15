Casagrande visita áreas afetadas pelas chuvas em Santa Leopoldina

A situação crítica de Santa Lepoldina, município do Espírito Santo que foi tomado pelas águas e palco de vários deslizamentos de terra, levou o governador Renato Casagrande até a cidade para se reunir com o prefeito da cidade, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.
Neste momento o governador visita bairros que ficam na sede, em Barra de Mangaraí e em alguns trechos do interior de Santa Leopoldina.
Casagrande colocou à disposição dos municípios kits se higiene, cestas básicas, colchões e telhas de amianto.
Ainda não há detalhes de quais medidas emergenciais serão tomadas para amenizar os efeitos climáticos na região, uma das mais atingidas pelas fortes chuvas que desde a noite de terça-feira (11) têm tomado o Estado.
O prefeito de Santa Leopoldina, Vavá Coutinho, chegou a decretar situação de emergência. Segundo o Climatempo, a cidade acumula em 72 horas 163 mm de chuva.
MORTES
O município registrou nos últimos dias várias tragédias. Além de água invadindo as ruas da cidade e as casas, no local também ocorrem deslizamentos de terra. Um dos episódios matou o produtor rural Fabrício Caus e deixou a mulher dele, Fernanda, e o filho Lourenço, de 6 anos, feridos.