Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Situação de emergência

Casagrande visita áreas afetadas pelas chuvas em Santa Leopoldina

Governador se reuniu também com o prefeito da cidade, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2019 às 12:10

Publicado em 15 de Novembro de 2019 às 12:10

Governador do ES, Renato Casagrande, avalia situação de Santa Leopoldina Crédito: Giovani Pagotto/Secom-ES
A situação crítica de Santa Lepoldina, município do Espírito Santo que foi tomado pelas águas e palco de vários deslizamentos de terra, levou o governador Renato Casagrande até a cidade para se reunir com o prefeito da cidade, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.
Neste momento o governador visita bairros que ficam na sede, em Barra de Mangaraí e em alguns trechos do interior de Santa Leopoldina.

Veja Também

Deslizamento de terra atinge casa em área rural de Santa Leopoldina

Casagrande colocou à disposição dos municípios kits se higiene, cestas básicas, colchões e telhas de amianto.
Ainda não há detalhes de quais medidas emergenciais serão tomadas para amenizar os efeitos climáticos na região, uma das mais atingidas pelas fortes chuvas que desde a noite de terça-feira (11) têm tomado o Estado.
Casagrande, em reunião com Bombeiros e Defesa Civil em Santa Leopoldina Crédito: Giovani Pagotto/Secom-ES

Veja Também

Dnit vai interditar BR 262 por três dias no ES

O prefeito de Santa Leopoldina, Vavá Coutinho, chegou a decretar situação de emergência. Segundo o Climatempo, a cidade acumula em 72 horas 163 mm de chuva.

MORTES

O município registrou nos últimos dias várias tragédias. Além de água invadindo as ruas da cidade e as casas, no local também ocorrem deslizamentos de terra. Um dos episódios matou o produtor rural Fabrício Caus e deixou a mulher dele, Fernanda, e o filho Lourenço, de 6 anos, feridos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados