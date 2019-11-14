Deslizamento de terra atinge casa em área rural de Santa Leopoldina

Quatro pessoas da mesma família ficaram soterradas após um deslizamento de terra em uma casa localizada na comunidade de Holanda, zona rural de Santa Leopoldina, na Região Serrana do Estado, na manhã desta quinta-feira (14). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, mãe e filho, de 6 anos, sobreviveram e o pai da criança faleceu. Uma idosa também foi socorrida. Até o momento, as vítimas foram identificadas: Fabrício Caus (que faleceu), Fernanda Caus e o filho deles, Lorenzo Caus. Mais informações em instantes.
Bombeiros e cães farejadores trabalham no resgate da família. Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) da Polícia Militar também atua na ocorrência.
RIO ESTÁ MAIS DE 4 METROS ACIMA DO NÍVEL NORMAL
De acordo com o Corpo de Bombeiros, um deslocamento de terra atingiu uma das residências da comunidade rural. O imóvel não suportou a ação de terra e ficou soterrado. A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) decretou alerta máximo. Nas últimas 24 horas, o acumulado de chuva em Santa Leopoldina foi de 160.13 mm.
"Ainda não sabemos a situação das vítimas, o Rio Santa Maria da Vitória, que tem seu status normal 2 metros, já ultrapassou a casa dos 6,7 metros. Barcos já estão chegando no local para facilitar a saída das nossas equipes com os equipamentos, para tentar retirar essas possíveis vítimas que se encontram soterradas diante dessa situação", diz o tenente-coronel Carlos Wagner.
O Rio Santa Maria da Vitória transbordou e houve interdição da ES 080, que liga o município de Cariacica a Santa Leopoldina.
OUTRO DESLIZAMENTO
Outro caso de casa atingida por deslizamento também no mesmo município ocorreu com a família do produtor rural João Pinto Siller, de 47 anos, morador de Tirol, distrito de Santa Leopoldina. Na casa de dois cômodos estavam o pai, Adolfo Siller, 87, e a irmã Catarina Siller, 43. Eles foram resgatados por João e outro irmão. O pai e a irmã de João tiveram fraturas nas duas pernas e foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória.