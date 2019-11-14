Deslizamento de terra atinge casa em área rural de Santa Leopoldina

Casa soterrada em Holanda, zona rural de Santa Leopoldina Crédito: Internauta

Quatro pessoas da mesma família ficaram so terradas após um deslizamento de terra em uma casa localizada na comunidade de Holanda, zona rural de Santa Leopoldina , na Região Serrana do Estado, na manhã desta quinta-feira (14). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, mãe e filho, de 6 anos, sobreviveram e o pai da criança faleceu. Uma idosa também foi socorrida. Até o momento, as vítimas foram identificadas: Fabrício Caus (que faleceu), Fernanda Caus e o filho deles, Lorenzo Caus. Mais informações em instantes.

Bombeiros e cães farejadores trabalham no resgate da família. Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) da Polícia Militar também atua na ocorrência.

RIO ESTÁ MAIS DE 4 METROS ACIMA DO NÍVEL NORMAL

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um deslocamento de terra atingiu uma das residências da comunidade rural. O imóvel não suportou a ação de terra e ficou soterrado. A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) decretou alerta máximo. Nas últimas 24 horas, o acumulado de chuva em Santa Leopoldina foi de 160.13 mm.

"Ainda não sabemos a situação das vítimas, o Rio Santa Maria da Vitória, que tem seu status normal 2 metros, já ultrapassou a casa dos 6,7 metros. Barcos já estão chegando no local para facilitar a saída das nossas equipes com os equipamentos, para tentar retirar essas possíveis vítimas que se encontram soterradas diante dessa situação", diz o tenente-coronel Carlos Wagner.

O Rio Santa Maria da Vitória transbordou e houve interdição da ES 080, que liga o município de Cariacica a Santa Leopoldina.

OUTRO DESLIZAMENTO

Outro caso de casa atingida por deslizamento também no mesmo município ocorreu com a família do produtor rural João Pinto Siller, de 47 anos, morador de Tirol, distrito de Santa Leopoldina. Na casa de dois cômodos estavam o pai, Adolfo Siller, 87, e a irmã Catarina Siller, 43. Eles foram resgatados por João e outro irmão. O pai e a irmã de João tiveram fraturas nas duas pernas e foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória.