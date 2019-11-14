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Km 302

Alagamentos interditam BR 101 no bairro Universal, em Viana

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, apenas caminhões passam pelo trecho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 07:50

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 07:50

BR 101 Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A Grande Vitória continua enfrentando os estragos provocados pelas fortes chuvas que atingem a região há mais de 24h. Em Viana, a BR 101 amanheceu interditada no Km 302 para carros pequenos, sentido Vitória-Guarapari, por causa de alagamentos na pista.  No sentido Vitória, interdição parcial, com tráfego desviado para faixa 2. O trecho fica na altura do bairro Universal e apresenta dificuldades para tráfego desde a madrugada de quarta-feira (13).
Além do acúmulo de água, um veículo que tentou passar pelo alagamento ficou preso na rodovia, o que impede a passagem de outros carros na faixa onde ele está. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, apenas caminhões passam pelo trecho.

NOTA DA ECO 101

A Eco101 informa que as equipes da Concessionária, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), já iniciaram intervenções no trecho para amenizar o congestionamento. Nesta manhã foi realizada uma operação de inversão de tráfego sob o viaduto do km 302, próximo ao bairro Universal. Para esta operação, equipes da Concessionária em conjunto com a PRF sinalizaram os diversos acessos ao longo do trecho, orientando os motoristas e pedestres para que a operação ocorra de maneira ordenada e segura. Essa ação será mantida até que o trafego seja normalizado. A alternativa utilizada foi a mais adequada tecnicamente para não comprometer a segurança dos usuários.

BR 101

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