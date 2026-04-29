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Crimes em sequência

Dupla assalta supermercado e posto em Boa Esperança e um suspeito é preso

Assaltos foram registrados no Centro e em João Alves; dupla fugiu de moto, houve perseguição e troca de tiros; um suspeito foi detido

Publicado em 29 de Abril de 2026 às 13:52

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

29 abr 2026 às 13:52


Uma dupla armada assaltou um supermercado e um posto de combustíveis nos bairros Centro e João Alves, em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (28). Segundo a Polícia Militar (PM), os suspeitos usavam uma motocicleta vermelha e cometeram os crimes em sequência, conforme mostram imagens de câmeras de segurança.


No primeiro caso, no Centro, um dos criminosos entrou no supermercado armado, rendeu funcionários e recolheu o dinheiro do caixa em uma sacola, enquanto o comparsa permanecia do lado de fora, impedindo a saída de clientes e trabalhadores. Em seguida, os dois seguiram para um posto de combustíveis no bairro João Alves.


No local, um dos suspeitos ficou na moto, enquanto o outro, também armado, abordou os frentistas e roubou dinheiro. De acordo com um funcionário, parte do valor levado do supermercado chegou a cair durante a ação no posto. Após o segundo assalto, a dupla fugiu em direção ao município de Nova Venécia.


Após buscas, os suspeitos foram localizados na região de Córrego da Areia. A Polícia Militar deu ordem de parada, mas a dupla não obedeceu, iniciando uma perseguição. Houve troca de tiros, e, durante a fuga, o condutor da moto perdeu o controle do veículo e bateu em um barranco.


O homem que estava na garupa conseguiu fugir por uma área de mata, ainda atirando contra os policiais. Já o condutor, um jovem de 22 anos, natural da Bahia, foi detido no local. Com ele, foram apreendidos dinheiro, um celular e uma pistola calibre 9 mm municiada. O valor recuperado não foi informado.


A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por roubo majorado, com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). O caso segue sob investigação da Delegacia de Boa Esperança, que realiza buscas para localizar o segundo envolvido.

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