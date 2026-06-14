Batida entre motocicletas deixa dois mortos e um ferido na Serra

Dois jovens de 21 e 22 anos morreram e um terceiro homem ficou ferido após duas motocicletas baterem de frente na Avenida Meridional, no setor Europa do bairro Cidade Continental, na Serra, na madrugada deste domingo (14). Os nomes das vítimas não foram divulgados.





Segundo a Polícia Militar, um dos condutores teria invadido a contramão, momento em que houve a colisão. Imagens que circularam pelas redes sociais mostram que pelo menos uma das vítimas estava usando bolsa de entrega.





Um dos jovens morreu dentro da ambulância do Corpo de Bombeiros, enquanto o outro não resistiu ainda no asfalto. A terceira vítima, que ficou ferida, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e levada para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.





Uma das motos foi guinchada por estar com o licenciamento dos anos de 2024 e 2025 pendentes. O caso será investigado da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.