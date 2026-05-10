Homem morre após ser atacado com garrafa quebrada na saída de festa em Linhares

Um homem de 36 anos, identificado como Sidney Tolentino Meireles, morreu após se envolver em uma briga na saída de uma festa na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Ele sofreu perfurações provocadas por golpes com uma garrafa de vidro quebrada. Um amigo também ficou ferido ao tentar defendê-lo e foi encaminhado ao Hospital Geral de Linhares (HGL). O caso aconteceu na madrugada deste domingo (10).





Segundo seguranças do evento, a briga envolveu quatro pessoas. Eles relataram aos policiais militares que viram os envolvidos deixando a festa e iniciando uma luta corporal, sendo que dois deles portavam objetos cortantes. Os funcionários também informaram que os dois suspeitos de cometer as agressões fugiram correndo em direção a um cafezal após o ataque.





O corpo de Sidney foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, onde passará por necropsia antes de ser liberado para os familiares. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido, e detalhes da investigação não serão divulgados.