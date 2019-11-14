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Reflexos da chuva

Rio Santa Maria transborda e deixa ruas alagadas em Santa Leopoldina

Nas últimas 24 horas, o acumulado de chuvas no município foi de 160 milímetros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 08:19

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 08:19

Reflexos das chuvas em Santa Leopoldina Crédito: Internauta
As chuvas que atingem o Espírito Santo deixaram as ruas de Santa Leopoldina, na Região Serrana do Estado, intransitáveis.  O Rio Santa Maria transbordou. A cidade apresenta vários pontos de alagamento, houve movimento de massa na Rua José Machado, no Centro, com obstrução de via. A rodovia ES-080, que dá acesso à cidade, está interditada. Nas últimas 24 horas, em Santa Leopoldina, o acumulado de chuva foi de 160.13 mm.

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Moradores relatam que foram informados que a Defesa Civil está operando em estado de alerta porque as vias estão alagadas. Os sinais de telefonia e da rede de energia elétrica estão instáveis. A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) registrou que opera em estado de alerta máximo no Espírito Santo durante o registro das fortes chuvas que atingem o Estado desde a noite desta terça-feira (12). 
A enfermeira Janaína Coelho, que moradora de Santa Leopoldina, disse que o nível do Rio Santa Maria está elevado. Por causa disso, há interdições para carros pequenos no sentido Cariacica. Segundo ela, os acessos ainda estão liberados para quem segue para Santa Maria de Jetibá e também para Santa Teresa.
Desde às 3h, o rio está no nível máximo. A Defesa Civil já está tirando famílias de casa, já estão tirando os materiais da creche, o sinal de celular está ruim, a energia está caindo toda hora. Tem muito morador ilhado, porque as ruas estão tomadas pela água, disse a moradora.
Reflexos das chuvas em Santa Leopoldina Crédito: Internauta

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