Dnit vai interditar BR 262 por três dias no ES

Queda de barreira interditou a BR 262 em Domingos Martins na manhã desta quinta-feira (14) Crédito: Internauta

O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou nesta quinta-feira (14) que a BR 262 , entre os quilômetros 22 e 38  entre Domingos Martins , na altura de Vista Linda e Viana Sede será interditada por três dias por conta dos estragos causados pela chuva.

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A Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) explicou que o quilômetro 22 fica logo após Viana Sede, e que o quilômetro 38 fica antes do trevo de Domingos Martins.

Em um vídeo, Romeu Scheibe diz que a rodovia estava com trechos interditados desde as 7h30 desta quinta, e que, já no final da tarde, vários pontos de deslizamento de barreira foram identificados.

"Existem vários pontos de deslizamento. Estamos em conjunto com as prefeituras de Domingos Martins, Viana, Marechal Floriano, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e todas as forças e segurança estão nos ajudando", informou.

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O superintendente explica que o órgão tem a expectativa de que o tempo melhore para que o serviço possa ser concluído no período estimado. "É um transtorno, temos consciência, mas estamos trabalhando em prol de entregar para o cidadão uma BR 262 segura em condições de circulação", frisou.