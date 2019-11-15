Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Entre Domingos Martins e Viana

Dnit vai interditar BR 262 por três dias no ES

Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo estará no quilômetro 37 fazendo a interdição e orientando o desvio, que deverá ser feito por Alfredo Chaves
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 21:54

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 21:54

Queda de barreira interditou a BR 262 em Domingos Martins na manhã desta quinta-feira (14) Crédito: Internauta
O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou nesta quinta-feira (14) que a BR 262 , entre os quilômetros 22 e 38  entre Domingos Martins, na altura de Vista Linda e Viana Sede  será interditada por três dias por conta dos estragos causados pela chuva.
Dnit vai interditar BR 262 por três dias por conta dos estragos da chuva no ES
A Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) explicou que o quilômetro 22 fica logo após Viana Sede, e que o quilômetro 38 fica antes do trevo de Domingos Martins.
Em um vídeo, Romeu Scheibe diz que a rodovia estava com trechos interditados desde as 7h30 desta quinta, e que, já no final da tarde, vários pontos de deslizamento de barreira foram identificados.
"Existem vários pontos de deslizamento. Estamos em conjunto com as prefeituras de Domingos Martins, Viana, Marechal Floriano, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e todas as forças e segurança estão nos ajudando", informou.

Veja Também

Vai viajar? Veja estradas interditadas devido às chuvas no ES

O superintendente explica que o órgão tem a expectativa de que o tempo melhore para que o serviço possa ser concluído no período estimado. "É um transtorno, temos consciência, mas estamos trabalhando em prol de entregar para o cidadão uma BR 262 segura em condições de circulação", frisou.
Scheibe finalizou o vídeo dizendo que, até que o Dnit libere o tráfego, a PRF-ES estará fazendo a interdição e orientando os motoristas. Ele diz que o desvio será feito por Afonso Cláudio, mas a PRF corrigiu a informação e declarou que o desvio vai ser feito por Alfredo Chaves. "É entrar no Posto Café, no km 58, passar pelo Centro de Alfredo Chaves e sair na BR 101, já no km 356", informou um policial rodoviário.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados